Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Novum
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 719418
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Eagle
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Eagle
Barcode
[0602465947786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Novum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Nyack Break Out The Dump, Kron Dutch, Reunion, Flu The Coop 4 On 6, Squadlive, Breakout Reprise
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка
Novum — первая студийная работа группы PROCOL HARUM за 14 лет (после диска 2003 года "The Well's On Fire"). "Novum" знаменует собой новое направление PROCOL HARUM – все песни сочинили все участники группы, а тексты к большинству из них сочинил поэт Пит Браун (Pete Brown), наиболее известный по соавторству песен CREAM. Благодаря этому атмосфера песен изменилась – они по-прежнему заставляют задуматься, но теперь в них есть элементы юмора. "Novum" – это не только сувенир к 50-летию поразительной группы, но и новый шаг в ее эволюции. Эта долгожданная подборка новых песен обязательно придется по душе преданным поклонникам PROCOL HARUM.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
Eagle
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Eagle
Barcode
[0602465947786]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Procol Harum
Альбом (сингл)
Novum
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intro, Nyack Break Out The Dump, Kron Dutch, Reunion, Flu The Coop 4 On 6, Squadlive, Breakout Reprise
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Novum — первая студийная работа группы PROCOL HARUM за 14 лет (после диска 2003 года "The Well's On Fire"). "Novum" знаменует собой новое направление PROCOL HARUM – все песни сочинили все участники группы, а тексты к большинству из них сочинил поэт Пит Браун (Pete Brown), наиболее известный по соавторству песен CREAM. Благодаря этому атмосфера песен изменилась – они по-прежнему заставляют задуматься, но теперь в них есть элементы юмора. "Novum" – это не только сувенир к 50-летию поразительной группы, но и новый шаг в ее эволюции. Эта долгожданная подборка новых песен обязательно придется по душе преданным поклонникам PROCOL HARUM.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Procol Harum - Novum (coloured) (0602465947786) виниловая пластинка