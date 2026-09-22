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Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка

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Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 1
Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 2
Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 3
Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 4
Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 5
Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 6
Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Spectres
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 1
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 2
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 3
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 4
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 5
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 6
  • Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Spectres
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Godzilla, Golden Age Of Leather, Death Valley Nights, Searchin' For Celine, Fireworks, Ready 2 Rock, Celestial The Queen, Goin' Through The Motions, I Love The Night, Nosferatu
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка

Американская хеви-метал-группа, последовавшая за первой волной новаторов - Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple - наиболее известная научно-фантастическими темами в лирике и эпичными живыми выступлениями, на которых, вероятно, впервые применялись лазеры. Она была создана в Нью-Йорке, в 1967 году. Сингл « The Reaper» с альбома Agents of Fortune достиг 12 места в хит-парадах США, а группа к тому времени уже стала культовой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Blue Oyster Cult
Альбом (сингл)
Spectres
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Godzilla, Golden Age Of Leather, Death Valley Nights, Searchin' For Celine, Fireworks, Ready 2 Rock, Celestial The Queen, Goin' Through The Motions, I Love The Night, Nosferatu
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Американская хеви-метал-группа, последовавшая за первой волной новаторов - Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple - наиболее известная научно-фантастическими темами в лирике и эпичными живыми выступлениями, на которых, вероятно, впервые применялись лазеры. Она была создана в Нью-Йорке, в 1967 году. Сингл « The Reaper» с альбома Agents of Fortune достиг 12 места в хит-парадах США, а группа к тому времени уже стала культовой.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blue Oyster Cult - Spectres (8719262038738) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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