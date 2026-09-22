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Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A

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Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 3
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 4
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 5
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 6
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 7
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 8
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 9
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 10
Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 11
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Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 5
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 6
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 7
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 8
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 9
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 10
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 11
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 12
  • Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719304
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Комплект для монтажа на стену, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
404

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A

Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A – компактное решение для дома и офиса, отличающееся высокой производительностью и функциональностью. С ее помощью вы сможете создать или модернизировать уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A представляет собой платформу неуправляемого типа, поддерживающую метод коммутации Store and Forward. Благодаря этому модель отличается широкими возможностями использования и управления, а также простотой ввода в эксплуатацию. За счет поддержки различных защитных протоколов коммутатор способен обеспечить безопасную работу в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 8 сетевых портов с высокой пропускной способностью. Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A выполнен в прочном корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1008D/R1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, Адаптер питания, Комплект для монтажа на стену, Краткая инструкция по подключению
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A – компактное решение для дома и офиса, отличающееся высокой производительностью и функциональностью. С ее помощью вы сможете создать или модернизировать уже существующую сеть, а также развернуть IP-телефонию или видеонаблюдение. Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A представляет собой платформу неуправляемого типа, поддерживающую метод коммутации Store and Forward. Благодаря этому модель отличается широкими возможностями использования и управления, а также простотой ввода в эксплуатацию. За счет поддержки различных защитных протоколов коммутатор способен обеспечить безопасную работу в сети. Для подключения оборудования на корпусе модели предусмотрено 8 сетевых портов с высокой пропускной способностью. Коммутатор D-Link DGS-1008D/K2A выполнен в прочном корпусе с надежной защитой от внешних воздействий. Размеры модели позволяют легко разместить ее прямо на рабочем столе. Для удобства использования устройство снабжено светодиодной индикацией на передней панели. Комплектация коммутатора включает в себя сетевой кабель питания.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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