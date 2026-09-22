Блендер стационарный GARLYN X-1000
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Характеристики
Мощность, Вт
2100
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719098
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
2100
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
кувшин блендера 1 шт.; блок двигателя 1 шт.; крышка кувшина с отверстием для ингредиентов 1 шт.; съёмная заглушка крышки кувшина 1 шт.; руководство пользователя 1 шт.; краткая инструкция пользователя 1 шт.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х26
Вес, кг.
5.6
Описание товара Блендер стационарный GARLYN X-1000
Смузи, пюре, колка льда в автоматическом режиме Прочный вместительный кувшин объёмом 1,5 л Острые лезвия из 304 нержавеющнй стали Встроенная блокировка от включения при неправильной или неполной сборке
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Теги товара: со стеклянной чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
2100
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
кувшин блендера 1 шт.; блок двигателя 1 шт.; крышка кувшина с отверстием для ингредиентов 1 шт.; съёмная заглушка крышки кувшина 1 шт.; руководство пользователя 1 шт.; краткая инструкция пользователя 1 шт.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
9
Страна производитель
Китай
Смузи, пюре, колка льда в автоматическом режиме Прочный вместительный кувшин объёмом 1,5 л Острые лезвия из 304 нержавеющнй стали Встроенная блокировка от включения при неправильной или неполной сборке
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: со стеклянной чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: со стеклянной чашей
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