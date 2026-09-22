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Аэрогриль GARLYN AG-1000 купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль GARLYN AG-1000

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Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 1
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 2
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 3
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 4
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 5
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 6
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 7
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 8
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 9
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 10
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 11
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 12
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 13
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 14
Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 1
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 2
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 3
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 4
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 5
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 6
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 7
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 8
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 9
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 10
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 11
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 12
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 13
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 14
  • Аэрогриль GARLYN AG-1000 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719093
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
45
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 340 х 370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х39
Вес, кг.
8.1

Описание товара Аэрогриль GARLYN AG-1000

10 автоматических программ – легко и быстро Верхний и нижний нагрев – равномерное приготовление Чаша 8 л с силиконовым покрытием – большие порции без пригорания Функция памяти – сохраняет настройки при отключении питания

Отзывы о товаре Аэрогриль GARLYN AG-1000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
45
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 340 х 370 мм
Страна производитель
Китай
Описание
10 автоматических программ – легко и быстро Верхний и нижний нагрев – равномерное приготовление Чаша 8 л с силиконовым покрытием – большие порции без пригорания Функция памяти – сохраняет настройки при отключении питания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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