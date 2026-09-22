Аэрогриль GARLYN AG-1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719093
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
45
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 340 х 370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х39
Вес, кг.
8.1
Описание товара Аэрогриль GARLYN AG-1000
10 автоматических программ – легко и быстро Верхний и нижний нагрев – равномерное приготовление Чаша 8 л с силиконовым покрытием – большие порции без пригорания Функция памяти – сохраняет настройки при отключении питания
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Теги товара: Большого объема, с тэном
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Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
45
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
300 х 340 х 370 мм
Страна производитель
Китай
10 автоматических программ – легко и быстро Верхний и нижний нагрев – равномерное приготовление Чаша 8 л с силиконовым покрытием – большие порции без пригорания Функция памяти – сохраняет настройки при отключении питания
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: Большого объема, с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, мощные, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: Большого объема, с тэном
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