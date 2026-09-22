Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black
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Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type C, USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719005
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type C, USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х1
Вес, г.
15
Описание товара Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black
Флешка Netac на 256 Гб станет незаменимым помощником для хранения и переноса больших объёмов данных. Благодаря поддержке сразу двух интерфейсов — USB Type C и USB Type A — она легко подключается как к ноутбуку, так и к смартфону или современному ПК. Скоростной стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает молниеносную передачу файлов — пересылать фото, видео и документы теперь можно за считаные секунды. Прочный корпус из пластика и металла гарантирует долговечность и защиту ваших данных каждый день.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
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Бренд
Материал корпуса
пластик, металл
Объем памяти, Гб
256
Интерфейс
USB Type C, USB Type A
Стандарт USB
USB 3.2 Gen 1
Страна производитель
Китай
Флешка Netac на 256 Гб станет незаменимым помощником для хранения и переноса больших объёмов данных. Благодаря поддержке сразу двух интерфейсов — USB Type C и USB Type A — она легко подключается как к ноутбуку, так и к смартфону или современному ПК. Скоростной стандарт USB 3.2 Gen 1 обеспечивает молниеносную передачу файлов — пересылать фото, видео и документы теперь можно за считаные секунды. Прочный корпус из пластика и металла гарантирует долговечность и защиту ваших данных каждый день.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, USB 3.0, недорогие, с паролем, компактные
Теги товара: 256 Гб, большого объема, в металлическом корпусе
Флешка Netac US18 NT03US18C-256G-32BK 256GB black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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