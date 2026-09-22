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Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка

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Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка - фото 1
Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
La Bamba
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка - фото 1
  • Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718912
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Характеристики

Бренд
Laser Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Laser Media
Barcode
[4262428981545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
La Bamba
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
La Bamba, Lick It Up, Strutter, Detroit Rock City, God Of Thunder, Shout It Out Loud, Cold Gin, Rock And Roll All Nite, Do You Love Me, Deuce
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: La Bamba, Lick It Up, Strutter, Detroit Rock City, God Of Thunder, Shout It Out Loud, Cold Gin, Rock And Roll All Nite, Do You Love Me, Deuce

Отзывы о товаре Kiss - La Bamba (Clear) (4262428981545) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Laser Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Laser Media
Barcode
[4262428981545]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kiss
Альбом (сингл)
La Bamba
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
La Bamba, Lick It Up, Strutter, Detroit Rock City, God Of Thunder, Shout It Out Loud, Cold Gin, Rock And Roll All Nite, Do You Love Me, Deuce
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: La Bamba, Lick It Up, Strutter, Detroit Rock City, God Of Thunder, Shout It Out Loud, Cold Gin, Rock And Roll All Nite, Do You Love Me, Deuce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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