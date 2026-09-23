Burzum - Anthology (Picture Disc) (0803343270853) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734630
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Feeble Screams From Forests Unknown, Stemmen Fra Taarnet, Lost Wisdom, Svarte Troner, Det Som En Gang Var, Jesus' Tod, Gebrechlichkeit (ii), Balferd Baldrs, Ansuzgardaraiwo
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Burzum - Anthology (Picture Disc) (0803343270853) виниловая пластинка
"Anthology" - сборник лучших записей проекта Burzum, вышедший в 2008 году. Издание на Picture Disc.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитMiles Davis - In A Silent Way (0888751119413) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитDylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитSimon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитPeter Gabriel - Peter Gabriel: Security (Half Speed) (0884108004...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитCeltic Frost - Tragic Serenades (EP) (picture) (4050538347814) в...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBlur - The Ballad Of Darren (5054197660160) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBad Company - 10 From 6 (0603497829682) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитSarah Chang & Orpheus Chamber Orchestra - Vivaldi - Four Seasons...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBryan Ferry - Another Time, Another Place (0602567632931) винило...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитBryan Ferry - In Your Mind (0602577227462) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитСерёга - Хроника парнишки с гомельских улиц (4820011000914) вини...
Бренд
Back On Black
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Back On Black
Barcode
[0803343270853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Burzum
Альбом (сингл)
ANTHOLOGY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Feeble Screams From Forests Unknown, Stemmen Fra Taarnet, Lost Wisdom, Svarte Troner, Det Som En Gang Var, Jesus' Tod, Gebrechlichkeit (ii), Balferd Baldrs, Ansuzgardaraiwo
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Anthology" - сборник лучших записей проекта Burzum, вышедший в 2008 году. Издание на Picture Disc.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Burzum - Anthology (Picture Disc) (0803343270853) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Burzum - Anthology (Picture Disc) (0803343270853) виниловая пластинка