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Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI

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Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718739
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.46

Описание товара Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI

Эта материнская плата MSI в компактном форм-факторе mATX идеально впишется в сборку для современных пользователей, которым важен баланс между возможностями и размером корпуса. С 4 слотами под модули DIMM DDR5 и поддержкой ошеломляющего максимального объема памяти в 256 ГБ она с лёгкостью справится с ресурсоёмкими задачами, будь то работа или игры. Высокая максимальная частота памяти до 8800 МГц раскрывает всё преимущество новых технологий и даёт запас для будущих апгрейдов. Базируется на чипсете Intel B860 и предназначена для процессоров с Socket LGA 1851 — отличное решение для актуальных платформ. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает её оптимальным выбором для пользовательских конфигураций с одной видеокартой, а наличие встроенного Wi-Fi подчёркивает удобство и мобильность ваших подключений. Объёмная 7.1-канальная звуковая схема создаёт насыщенное мультимедийное пространство.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Эта материнская плата MSI в компактном форм-факторе mATX идеально впишется в сборку для современных пользователей, которым важен баланс между возможностями и размером корпуса. С 4 слотами под модули DIMM DDR5 и поддержкой ошеломляющего максимального объема памяти в 256 ГБ она с лёгкостью справится с ресурсоёмкими задачами, будь то работа или игры. Высокая максимальная частота памяти до 8800 МГц раскрывает всё преимущество новых технологий и даёт запас для будущих апгрейдов. Базируется на чипсете Intel B860 и предназначена для процессоров с Socket LGA 1851 — отличное решение для актуальных платформ. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает её оптимальным выбором для пользовательских конфигураций с одной видеокартой, а наличие встроенного Wi-Fi подчёркивает удобство и мобильность ваших подключений. Объёмная 7.1-канальная звуковая схема создаёт насыщенное мультимедийное пространство.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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