Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI
Эта материнская плата MSI в компактном форм-факторе mATX идеально впишется в сборку для современных пользователей, которым важен баланс между возможностями и размером корпуса. С 4 слотами под модули DIMM DDR5 и поддержкой ошеломляющего максимального объема памяти в 256 ГБ она с лёгкостью справится с ресурсоёмкими задачами, будь то работа или игры. Высокая максимальная частота памяти до 8800 МГц раскрывает всё преимущество новых технологий и даёт запас для будущих апгрейдов. Базируется на чипсете Intel B860 и предназначена для процессоров с Socket LGA 1851 — отличное решение для актуальных платформ. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает её оптимальным выбором для пользовательских конфигураций с одной видеокартой, а наличие встроенного Wi-Fi подчёркивает удобство и мобильность ваших подключений. Объёмная 7.1-канальная звуковая схема создаёт насыщенное мультимедийное пространство.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
-
В наличииЦена 15 740 руб.3935 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR...
-
В наличииЦена 16 210 руб.4053 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
-
В наличииЦена 20 050 руб.5013 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI DDR5
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитМатеринская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA1700 4x...
-
В наличииЦена 21 100 руб.5275 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME Z790M-PLUS (90MB1E70-M0EAY0) 4xDDR5
-
В наличииЦена 21 270 руб.5318 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0...
-
В наличииЦена 22 540 руб.5635 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Отзывы о товаре Материнская плата MSI B860M GAMING PLUS WIFI