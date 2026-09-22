Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7
Gigabyte AM5 X870E AORUS ELITE WIFI7 — это передовая материнская плата, предназначенная для поддержки процессоров AMD Ryzen на сокете AM5. Оснащённая чипсетом X870E, плата предлагает улучшенные возможности для энтузиастов и профессионалов, которые ищут мощное решение для сборки высокопроизводительной системы. Она поддерживает оперативную память стандарта DDR5, обеспечивая высочайшую пропускную способность и объём до 256 ГБ. Наличие интерфейса PCIe 5.0 x16 открывает возможности для установки самых графических карт и устройств хранения данных, что делает её подходящей для игр, работы с графикой и других ресурсоёмких задач. Gigabyte AM5 X870E AORUS ELITE WIFI7 предлагает передовые сетевые возможности, включая Wi-Fi 7 и 2.5GbE Ethernet, обеспечивая стабильное и высокоскоростное подключение. Множество портов USB, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C, обеспечивают высокую скорость передачи данных и совместимость с периферийными устройствами. Дополнительные функции, такие как улучшенная система охлаждения, поддержка NVMe SSD и встроенная аудиоподсистема высокого качества, делают эту плату идеальным выбором для создания мощных и надёжных ПК.
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