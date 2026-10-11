Материнская плата Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI (90MB1BP0-M0EAY0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, 4xSATA, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB3.2 Type C
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI (90MB1BP0-M0EAY0)
Материнская плата Asus - ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, ATX, AMD B650, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DP, 4xSATA, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB3.2 Type C, ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27.5
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
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Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, DP, 4xSATA, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB3.2 Type C
Материнская плата Asus - ROG STRIX B650-A GAMING WIFI, ATX, AMD B650, 1xAM5, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DP, 4xSATA, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 2xUSB3.2 Type C, ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Материнская плата Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI (90MB1BP0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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