Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE

Для кого и под какие задачи

Эта плата идеально подходит для сборки передовых игровых систем и мощных рабочих станций. Она станет надежной основой для геймеров, стремящихся получить максимальную частоту кадров в современных играх с использованием флагманских видеокарт, а также для создателей контента, работающих с 4K-видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров Intel Core Ultra 200-й серии (Arrow Lake-S) под новый сокет LGA 1851, особенно моделей с разблокированным множителем (серии K/KF).

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z890, который предлагает полные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Он работает в паре с новым процессорным разъемом LGA 1851, что обеспечивает совместимость исключительно с будущими поколениями процессоров Intel, но не с предыдущими. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Gigabyte Z890 AORUS ELITE X ICE легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Поддержка памяти реализована эксклюзивно для стандарта DDR5, для которого предусмотрено четыре слота с возможностью работы в двухканальном режиме. Плата способна работать с высокочастотными модулями памяти, что критически важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты и других устройств расширения предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, оснащенных массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по многофазной схеме с использованием качественных компонентов, обеспечивая стабильную подачу энергии даже для самых требовательных многоядерных процессоров в режиме разгона. Массивные радиаторы на цепях VRM эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения дополнительного питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что является стандартом для плат такого уровня и гарантирует достаточный запас мощности.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для быстрой передачи данных. Сетевые возможности представлены современным 2.5GbE или 5GbE Ethernet-контроллером и встроенным модулем Wi-Fi 7 с Bluetooth, что обеспечивает молниеносное и стабильное беспроводное соединение. Уникальный дизайн "ICE" в белых и серебристых тонах делает эту плату центральным элементом для сборок в светлой цветовой гамме, а технология RGB Fusion позволяет синхронизировать подсветку всех совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент - эта материнская плата несовместима с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA 1700). Она предназначена исключительно для CPU с сокетом LGA 1851. Для её установки потребуется просторный ATX-совместимый корпус и качественный блок питания с двумя 8-контактными разъемами для процессора. Хотя плата обладает мощной системой питания, для серьезного разгона топовых процессоров рекомендуется обеспечить хорошую вентиляцию внутри корпуса или использовать производительную систему жидкостного охлаждения.