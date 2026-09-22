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Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE

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Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 11
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 12
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 13
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 14
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 15
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 16
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 17
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 18
Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716726
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х5
Вес, кг.
2.6

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - это основа для мощного и современного ПК, ориентированного на новые процессоры AMD Ryzen серии 9000. Она идеально подходит для геймеров, планирующих использовать топовые видеокарты и быстрые NVMe-накопители, а также для создателей контента, работающих с видео высокого разрешения, 3D-графикой и стримингом. Благодаря белоснежному дизайну ICE, эта плата станет центральным элементом эстетичной сборки в светлых тонах, где важен не только уровень производительности, но и внешний вид системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD X870, работающий в паре с процессорным сокетом AM5. Это сочетание обеспечивает полную совместимость с последними процессорами AMD Ryzen и гарантирует поддержку передовых технологий, включая обязательное наличие линий PCIe 5.0 как для графического слота, так и для накопителя. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и нескольких карт расширения, требуя соответствующего по размеру корпуса Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Материнская плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессоров Ryzen. Поддерживаются высокочастотные профили AMD EXPO и Intel XMP для легкого разгона памяти до максимальных значений. Для расширения доступны несколько слотов PCIe, включая основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов M.2 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, причём как минимум один из них также работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащён массивным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является ключевой особенностью этой модели, обеспечивая стабильное напряжение для флагманских чипов AMD Ryzen 9 даже в режиме разгона. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых компонентов, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках. Для подключения питания CPU предусмотрены усиленные разъёмы 8+8 pin, что говорит о готовности платы к работе с самыми требовательными процессорами и обеспечивает запас для оверклокинга.

Подключения и дополнительные возможности

Плата предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов, включая сверхбыстрый беспроводной модуль Wi-Fi 7 и сетевой адаптер 2.5GbE для высокоскоростного подключения к сети. На задней панели представлено множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и, вероятно, поддержка стандарта USB4 через Type-C, что является требованием чипсета X870. Качественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание, а разъёмы для RGB-лент позволяют синхронизировать подсветку всей системы через фирменное ПО Gigabyte.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус соответствует форм-фактору ATX и имеет достаточно места для установки. Учитывая высокий потенциал платы и поддержку мощных компонентов, рекомендуется использовать качественный блок питания с запасом мощности и двумя 8-pin коннекторами для CPU. Хотя плата обратно совместима с процессорами Ryzen 7000/8000-й серий, для раскрытия всего её потенциала, особенно поддержки PCIe 5.0 по всем линиям и высоких частот памяти, оптимальным выбором станут процессоры новейшего поколения AMD Ryzen 9000.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870 A ELITE WF7 ICE - это основа для мощного и современного ПК, ориентированного на новые процессоры AMD Ryzen серии 9000. Она идеально подходит для геймеров, планирующих использовать топовые видеокарты и быстрые NVMe-накопители, а также для создателей контента, работающих с видео высокого разрешения, 3D-графикой и стримингом. Благодаря белоснежному дизайну ICE, эта плата станет центральным элементом эстетичной сборки в светлых тонах, где важен не только уровень производительности, но и внешний вид системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD X870, работающий в паре с процессорным сокетом AM5. Это сочетание обеспечивает полную совместимость с последними процессорами AMD Ryzen и гарантирует поддержку передовых технологий, включая обязательное наличие линий PCIe 5.0 как для графического слота, так и для накопителя. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для установки крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и нескольких карт расширения, требуя соответствующего по размеру корпуса Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Материнская плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для процессоров Ryzen. Поддерживаются высокочастотные профили AMD EXPO и Intel XMP для легкого разгона памяти до максимальных значений. Для расширения доступны несколько слотов PCIe, включая основной усиленный слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов M.2 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, причём как минимум один из них также работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащён массивным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является ключевой особенностью этой модели, обеспечивая стабильное напряжение для флагманских чипов AMD Ryzen 9 даже в режиме разгона. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых компонентов, предотвращая перегрев и троттлинг при длительных высоких нагрузках. Для подключения питания CPU предусмотрены усиленные разъёмы 8+8 pin, что говорит о готовности платы к работе с самыми требовательными процессорами и обеспечивает запас для оверклокинга.

Подключения и дополнительные возможности

Плата предлагает исчерпывающий набор современных интерфейсов, включая сверхбыстрый беспроводной модуль Wi-Fi 7 и сетевой адаптер 2.5GbE для высокоскоростного подключения к сети. На задней панели представлено множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и, вероятно, поддержка стандарта USB4 через Type-C, что является требованием чипсета X870. Качественный встроенный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание, а разъёмы для RGB-лент позволяют синхронизировать подсветку всей системы через фирменное ПО Gigabyte.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус соответствует форм-фактору ATX и имеет достаточно места для установки. Учитывая высокий потенциал платы и поддержку мощных компонентов, рекомендуется использовать качественный блок питания с запасом мощности и двумя 8-pin коннекторами для CPU. Хотя плата обратно совместима с процессорами Ryzen 7000/8000-й серий, для раскрытия всего её потенциала, особенно поддержки PCIe 5.0 по всем линиям и высоких частот памяти, оптимальным выбором станут процессоры новейшего поколения AMD Ryzen 9000.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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