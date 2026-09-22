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Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

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Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716760
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI представляет собой решение для геймеров и энтузиастов, которые стремятся создать мощный и современный компьютер на базе процессоров AMD Ryzen 7000, 8000 либо 9000 серии. Эта модель выделяется своим стильным дизайном, высокими технологиями и широкими возможностями для доработки системы, что делает ее идеальным выбором для сборки производительной игровой или рабочей станции. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI — это совершенное сочетание производительности и функциональности. Она станет отличной основой для мощного игрового компьютера или рабочей станции, позволяя реализовать самые смелые идеи и обеспечивая высокую производительность в любых задачах. Оперативная память Одной из ключевых особенностей MAG X870E TOMAHAWK WIFI является поддержка стандартов DDR5, что позволяет использовать оперативную память с высокой скоростью передачи данных. Плата оснащена четырьмя слотами для UDIMM, которые совместимы с памятью суммарной емкостью до 256 ГБ и частотой до 8400 МГц. Это обеспечивает отличную производительность при одновременном выполнении множества задач и позволяет справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Слоты расширения С точки зрения расширяемости, материнская плата предлагает три слота PCIe, что дает возможность устанавливать несколько видеокарт, обеспечивая высокую производительность в играх и графических приложениях. Четыре слота M.2 обеспечивает молниеносные скорости загрузки и передачи данных для NVMe SSD. Также плата оснащена четырьмя портами SATA III для подключения традиционных жестких дисков и SSD. Скорость передачи данных Важным аспектом является встроенная поддержка Wi-Fi 7, которая обеспечивает оптимальную скорость и стабильность беспроводного соединения, что особенно полезно для онлайн-игр и потоковой передачи мультимедиа. Кроме того, плату дополняет порт Ethernet для проводного подключения, что обеспечивает молниеносную передачу данных.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Описание
Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI представляет собой решение для геймеров и энтузиастов, которые стремятся создать мощный и современный компьютер на базе процессоров AMD Ryzen 7000, 8000 либо 9000 серии. Эта модель выделяется своим стильным дизайном, высокими технологиями и широкими возможностями для доработки системы, что делает ее идеальным выбором для сборки производительной игровой или рабочей станции. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI — это совершенное сочетание производительности и функциональности. Она станет отличной основой для мощного игрового компьютера или рабочей станции, позволяя реализовать самые смелые идеи и обеспечивая высокую производительность в любых задачах. Оперативная память Одной из ключевых особенностей MAG X870E TOMAHAWK WIFI является поддержка стандартов DDR5, что позволяет использовать оперативную память с высокой скоростью передачи данных. Плата оснащена четырьмя слотами для UDIMM, которые совместимы с памятью суммарной емкостью до 256 ГБ и частотой до 8400 МГц. Это обеспечивает отличную производительность при одновременном выполнении множества задач и позволяет справляться с ресурсоемкими приложениями и играми. Слоты расширения С точки зрения расширяемости, материнская плата предлагает три слота PCIe, что дает возможность устанавливать несколько видеокарт, обеспечивая высокую производительность в играх и графических приложениях. Четыре слота M.2 обеспечивает молниеносные скорости загрузки и передачи данных для NVMe SSD. Также плата оснащена четырьмя портами SATA III для подключения традиционных жестких дисков и SSD. Скорость передачи данных Важным аспектом является встроенная поддержка Wi-Fi 7, которая обеспечивает оптимальную скорость и стабильность беспроводного соединения, что особенно полезно для онлайн-игр и потоковой передачи мультимедиа. Кроме того, плату дополняет порт Ethernet для проводного подключения, что обеспечивает молниеносную передачу данных.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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