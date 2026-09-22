Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 2x2 Type C; 4xUSB 3.2 Gen 2; 5xUSB 3.2 Gen 1; 2xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х27х7
Вес, кг.
2.35

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851

Материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI представляет собой мощное и высококачественное решение для сборки современных игровых и рабочих систем. С форм-фактором ATX, она предлагает обширные возможности для установки компонентов и эффективного охлаждения, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности. ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI предлагает надежную систему охлаждения и высококачественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Серия ROG известна своим акцентом на производительность и стильный дизайн, что делает эту материнскую плату отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный и эстетически привлекательный ПК. ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI — это идеальный выбор для создания высокопроизводительного компьютера, способного справиться с любыми задачами, от игр до профессиональной работы. Оперативная память Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти DDR5, что позволяет устанавливать до 256 Гб ОЗУ в четырех слотах. Это обеспечивает невероятную скорость обработки данных и высокую производительность, что особенно важно для многозадачности, работы с ресурсоемкими приложениями и современных игр. Плата поддерживает частоты памяти до 9066 МГц, что позволяет пользователям оптимизировать свою систему для достижения максимальной производительности в зависимости от их потребностей. Процессор Сокет LGA1851 совместим с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, что открывает доступ к самым современным вычислительным технологиям и архитектуре. Это позволяет пользователям использовать новейшие процессоры, обеспечивая отличную производительность в играх и при выполнении сложных задач, таких как обработка больших объемов данных или 3D-моделирование. Сетевое подключение ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI также предлагает передовые сетевые возможности. Порт 5G Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное подключение, что особенно важно для онлайн-игр и потоковой передачи данных, гарантируя минимальные задержки и стабильное соединение. Встроенный модуль Wi-Fi 7 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение, позволяя пользователям подключать различные устройства без лишних проводов. Подключение периферийных устройств Плата оснащена множеством портов и разъемов, включая USB 3.2, что обеспечивает быструю передачу данных с внешними устройствами. Поддержка Bluetooth 5.4 позволяет легко подключать беспроводные аксессуары, такие как наушники и клавиатуры, что делает использование системы более удобным. Интуитивно понятный интерфейс BIOS и программное обеспечение ASUS ROG Armory Crate позволяют легко управлять настройками системы, включая мониторинг температуры и управление вентиляторами.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
30.5
Высота, см
30
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen 2x2 Type C; 4xUSB 3.2 Gen 2; 5xUSB 3.2 Gen 1; 2xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI представляет собой мощное и высококачественное решение для сборки современных игровых и рабочих систем. С форм-фактором ATX, она предлагает обширные возможности для установки компонентов и эффективного охлаждения, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной производительности. ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI предлагает надежную систему охлаждения и высококачественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Серия ROG известна своим акцентом на производительность и стильный дизайн, что делает эту материнскую плату отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный и эстетически привлекательный ПК. ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI — это идеальный выбор для создания высокопроизводительного компьютера, способного справиться с любыми задачами, от игр до профессиональной работы. Оперативная память Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти DDR5, что позволяет устанавливать до 256 Гб ОЗУ в четырех слотах. Это обеспечивает невероятную скорость обработки данных и высокую производительность, что особенно важно для многозадачности, работы с ресурсоемкими приложениями и современных игр. Плата поддерживает частоты памяти до 9066 МГц, что позволяет пользователям оптимизировать свою систему для достижения максимальной производительности в зависимости от их потребностей. Процессор Сокет LGA1851 совместим с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, что открывает доступ к самым современным вычислительным технологиям и архитектуре. Это позволяет пользователям использовать новейшие процессоры, обеспечивая отличную производительность в играх и при выполнении сложных задач, таких как обработка больших объемов данных или 3D-моделирование. Сетевое подключение ASUS ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI также предлагает передовые сетевые возможности. Порт 5G Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное подключение, что особенно важно для онлайн-игр и потоковой передачи данных, гарантируя минимальные задержки и стабильное соединение. Встроенный модуль Wi-Fi 7 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение, позволяя пользователям подключать различные устройства без лишних проводов. Подключение периферийных устройств Плата оснащена множеством портов и разъемов, включая USB 3.2, что обеспечивает быструю передачу данных с внешними устройствами. Поддержка Bluetooth 5.4 позволяет легко подключать беспроводные аксессуары, такие как наушники и клавиатуры, что делает использование системы более удобным. Интуитивно понятный интерфейс BIOS и программное обеспечение ASUS ROG Armory Crate позволяют легко управлять настройками системы, включая мониторинг температуры и управление вентиляторами.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-H GAMING WIFI LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...