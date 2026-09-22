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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718728
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3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х33
Вес, кг.
13.96
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D
Материнская плата Gigabyte формата ATX — выбор для тех, кто требует от системы максимум возможностей. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см позволяют разместить внутри корпуса все необходимые компоненты без лишней тесноты. На борту четыре слота M.2 для быстрейших накопителей, а также четыре разъёма под оперативную память DDR5 с поддержкой объёма до 256 ГБ — идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и многозадачности.
Чипсет AMD X870E и современный сокет AM5 заложат прочную техническую базу на будущее и дадут гибкость выбора процессора. А наличие PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новейших видеокарт и другой периферии. Плата оснащена Wi-Fi, чтобы работать и играть без ограничений по подключению к сети, а также поддерживает объёмное звучание 7.1 — для полного погружения в фильмы и игры. Поддержки SLI/CrossFire нет — этот вариант для современных систем на одной видеокарте.
3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — выбор для тех, кто требует от системы максимум возможностей. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см позволяют разместить внутри корпуса все необходимые компоненты без лишней тесноты. На борту четыре слота M.2 для быстрейших накопителей, а также четыре разъёма под оперативную память DDR5 с поддержкой объёма до 256 ГБ — идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и многозадачности.
Чипсет AMD X870E и современный сокет AM5 заложат прочную техническую базу на будущее и дадут гибкость выбора процессора. А наличие PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новейших видеокарт и другой периферии. Плата оснащена Wi-Fi, чтобы работать и играть без ограничений по подключению к сети, а также поддерживает объёмное звучание 7.1 — для полного погружения в фильмы и игры. Поддержки SLI/CrossFire нет — этот вариант для современных систем на одной видеокарте.
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