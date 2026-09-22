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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718729
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3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х31
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE
Gigabyte выпускает эту материнскую плату для тех, кто не готов мириться с компромиссами. Благодаря форм-фактору ATX и чипсету AMD X870E она легко справится с самыми требовательными задачами и мощными процессорами на сокете AM5. Установите до четырёх модулей быстрой памяти DDR5 — общий максимальный объём впечатляет и достигает 256 ГБ. Четыре M.2-слота позволят создать по-настоящему ёмкую и быструю систему хранения для игр, работы и творчества.
Современный стандарт PCI Express 5.0 открывает потенциал новейших видеокарт. Поддержка SLI/CrossFire не предусмотрена, но эта плата рассчитана на одну мощную видеокарту, чтобы ничего не отвлекало от производительности. Встроенный Wi-Fi подарит удобство беспроводного подключения, а качественный звук 7.1 обеспечит полное аудиопогружение. Габариты — 30,5 на 24,4 см — идеальны для просторных корпусов. Надёжная база для современной системы с акцентом на скорость и комфорт.
3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte выпускает эту материнскую плату для тех, кто не готов мириться с компромиссами. Благодаря форм-фактору ATX и чипсету AMD X870E она легко справится с самыми требовательными задачами и мощными процессорами на сокете AM5. Установите до четырёх модулей быстрой памяти DDR5 — общий максимальный объём впечатляет и достигает 256 ГБ. Четыре M.2-слота позволят создать по-настоящему ёмкую и быструю систему хранения для игр, работы и творчества.
Современный стандарт PCI Express 5.0 открывает потенциал новейших видеокарт. Поддержка SLI/CrossFire не предусмотрена, но эта плата рассчитана на одну мощную видеокарту, чтобы ничего не отвлекало от производительности. Встроенный Wi-Fi подарит удобство беспроводного подключения, а качественный звук 7.1 обеспечит полное аудиопогружение. Габариты — 30,5 на 24,4 см — идеальны для просторных корпусов. Надёжная база для современной системы с акцентом на скорость и комфорт.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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