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Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 12
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 13
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 14
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 15
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 16
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 17
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 18
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 13
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 14
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 15
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 16
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 17
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 18
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
33 180 руб.  47 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634392
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
2.3

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0)

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI предлагает высокую производительность и технологичность для воплощения мощного игрового потенциала. Массивные охлаждающие радиаторы эффективно отводят тепло и поддерживают низкую температуру нагрева. Для создания собственного стиля реализована многоцветная подсветка AORUS с поддержкой синхронизации.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Описание
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI предлагает высокую производительность и технологичность для воплощения мощного игрового потенциала. Массивные охлаждающие радиаторы эффективно отводят тепло и поддерживают низкую температуру нагрева. Для создания собственного стиля реализована многоцветная подсветка AORUS с поддержкой синхронизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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