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Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851

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Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718693
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 4, 6xUSB 3.2 Gen 2 (4xType-A, 2xType-C), 6xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, 2xAudio jacks
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851

Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 4, 6xUSB 3.2 Gen 2 (4xType-A, 2xType-C), 6xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, 2xAudio jacks
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851


Теги товара: atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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