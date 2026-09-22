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Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI

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Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716664
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
28
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xUSB Type-C 40 Гб/с, 5xUSB Type-A 10 Гб/с, 1xUSB Type-C 10 Гб/с, 4 x USB Type-A 5 Гб/с, DisplayPort, HDMI, 2xAudio jacks?
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.3

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Эта плата ориентирована в первую очередь на геймеров и создателей контента, стремящихся раскрыть весь потенциал процессоров AMD Ryzen 9000-й серии (архитектура Zen 5). Она станет идеальным выбором для сборки бескомпромиссной игровой станции, способной справиться с любыми ААА-проектами в 4K-разрешении в паре с флагманскими видеокартами, а также для работы с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж, 3D-моделирование и стриминг. Плата также полностью совместима с процессорами Ryzen 7000 и 8000 серий, предлагая отличный задел на будущее.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870, разработанный специально для сокета AM5 и процессоров нового поколения. Он обеспечивает поддержку самых скоростных интерфейсов, включая обязательную поддержку PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного M.2 SSD, а также нативную интеграцию USB 4.0. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI без проблем разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет легко добиться максимальной производительности подсистемы памяти для игр и рабочих приложений. Основной слот для видеокарты работает по новейшему стандарту PCIe 5.0 x16 и имеет усиленную конструкцию для надежной фиксации тяжелых графических ускорителей. Для хранения данных предусмотрено несколько слотов M.2, среди которых есть как минимум один с поддержкой сверхбыстрых накопителей PCIe 5.0 NVMe, оснащенный массивным радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии ROG Strix и гарантирует стабильную работу даже с топовыми многоядерными процессорами Ryzen 9 при серьезных нагрузках и разгоне. Массивные радиаторы эффективно охлаждают силовые элементы, предотвращая перегрев и троттлинг. Для обеспечения достаточного питания CPU предусмотрено два разъема 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с самыми энергоемкими процессорами и экспериментам с оверклокингом.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 и универсальные порты USB 4.0 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный беспроводной модуль с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7 и Bluetooth, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует фирменный аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена RGB-подсветка AURA Sync и разъемы для подключения дополнительных светодиодных лент.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата является решением премиум-класса и требует соответствующих компонентов: процессора AMD Ryzen для сокета AM5, оперативной памяти стандарта DDR5 и качественного блока питания с двумя разъемами 8-pin для CPU. Для установки платы потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор ATX. При использовании новейших процессоров Ryzen 9000-й серии может потребоваться обновление BIOS до последней версии; для этого у платы, скорее всего, предусмотрена функция BIOS FlashBack, позволяющая прошить микрокод без установленного процессора.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
28
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xUSB Type-C 40 Гб/с, 5xUSB Type-A 10 Гб/с, 1xUSB Type-C 10 Гб/с, 4 x USB Type-A 5 Гб/с, DisplayPort, HDMI, 2xAudio jacks?
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта плата ориентирована в первую очередь на геймеров и создателей контента, стремящихся раскрыть весь потенциал процессоров AMD Ryzen 9000-й серии (архитектура Zen 5). Она станет идеальным выбором для сборки бескомпромиссной игровой станции, способной справиться с любыми ААА-проектами в 4K-разрешении в паре с флагманскими видеокартами, а также для работы с ресурсоемкими задачами, такими как видеомонтаж, 3D-моделирование и стриминг. Плата также полностью совместима с процессорами Ryzen 7000 и 8000 серий, предлагая отличный задел на будущее.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870, разработанный специально для сокета AM5 и процессоров нового поколения. Он обеспечивает поддержку самых скоростных интерфейсов, включая обязательную поддержку PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного M.2 SSD, а также нативную интеграцию USB 4.0. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI без проблем разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет легко добиться максимальной производительности подсистемы памяти для игр и рабочих приложений. Основной слот для видеокарты работает по новейшему стандарту PCIe 5.0 x16 и имеет усиленную конструкцию для надежной фиксации тяжелых графических ускорителей. Для хранения данных предусмотрено несколько слотов M.2, среди которых есть как минимум один с поддержкой сверхбыстрых накопителей PCIe 5.0 NVMe, оснащенный массивным радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии ROG Strix и гарантирует стабильную работу даже с топовыми многоядерными процессорами Ryzen 9 при серьезных нагрузках и разгоне. Массивные радиаторы эффективно охлаждают силовые элементы, предотвращая перегрев и троттлинг. Для обеспечения достаточного питания CPU предусмотрено два разъема 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с самыми энергоемкими процессорами и экспериментам с оверклокингом.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2x2 и универсальные порты USB 4.0 Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный беспроводной модуль с поддержкой новейшего стандарта Wi-Fi 7 и Bluetooth, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует фирменный аудиокодек SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена RGB-подсветка AURA Sync и разъемы для подключения дополнительных светодиодных лент.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата является решением премиум-класса и требует соответствующих компонентов: процессора AMD Ryzen для сокета AM5, оперативной памяти стандарта DDR5 и качественного блока питания с двумя разъемами 8-pin для CPU. Для установки платы потребуется корпус, поддерживающий форм-фактор ATX. При использовании новейших процессоров Ryzen 9000-й серии может потребоваться обновление BIOS до последней версии; для этого у платы, скорее всего, предусмотрена функция BIOS FlashBack, позволяющая прошить микрокод без установленного процессора.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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