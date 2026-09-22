Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE создана для энтузиастов и геймеров, которые собирают бескомпромиссную систему нового поколения в светлом дизайне. Она идеально подходит для построения мощной игровой станции, нацеленной на максимальную производительность в 4K-гейминге, а также для рабочих станций, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом. Эта плата станет оптимальной основой для топовых процессоров Intel Core i7 и Core i9 с разблокированным множителем под новый сокет LGA 1851, позволяя полностью раскрыть их потенциал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Он работает в паре с новым процессорным разъемом LGA 1851, что обеспечивает совместимость исключительно с новейшими поколениями процессоров Intel, но не с предыдущими. Исполнение в стандартном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, однако это предоставляет обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и дополнительных плат расширения, а фирменный дизайн ICE с белым текстолитом и серебристыми радиаторами станет центром притяжения в любой белой сборке.

Память и расширение

Платформа ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Благодаря чипсету Z890 и качественной разводке, плата способна работать с высокочастотными комплектами памяти с частотой свыше 8000 МГц при активации XMP/EXPO профилей. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется как минимум один слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0 NVMe, что гарантирует максимальную пропускную способность и готовность к будущим поколениям комплектующих. Все слоты M.2 оснащены массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE выполнена с большим запасом прочности, что характерно для серии AORUS. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое питание даже для самых энергоемких процессоров Intel Core i9 в режиме разгона. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что является обязательным требованием для стабильной работы под высокими и продолжительными нагрузками, гарантируя отсутствие просадок напряжения и перегрева зоны VRM.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели соответствует премиальному статусу платы, предлагая множество высокоскоростных портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C для быстрого обмена данными с внешними устройствами. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE или 5GbE LAN-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль новейшего стандарта Wi-Fi 7, обеспечивающий рекордно низкие задержки. Качественный звук гарантирует продвинутый аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для синхронизации подсветки компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете процессор Intel, совместимый с сокетом LGA 1851, так как чипы предыдущих поколений (LGA 1700/1200) физически несовместимы. Учитывая мощную систему питания и ориентацию на топовые комплектующие, для сборки на базе этой платы рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 850 Вт с сертификатом Gold или выше. Форм-фактор ATX требует просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость с вашим шасси, особенно если планируете установку крупной системы жидкостного охлаждения.