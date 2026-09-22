Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 6
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 7
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 8
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716737
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9500 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.58

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE создана для энтузиастов и геймеров, которые собирают бескомпромиссную систему нового поколения в светлом дизайне. Она идеально подходит для построения мощной игровой станции, нацеленной на максимальную производительность в 4K-гейминге, а также для рабочих станций, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом. Эта плата станет оптимальной основой для топовых процессоров Intel Core i7 и Core i9 с разблокированным множителем под новый сокет LGA 1851, позволяя полностью раскрыть их потенциал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Он работает в паре с новым процессорным разъемом LGA 1851, что обеспечивает совместимость исключительно с новейшими поколениями процессоров Intel, но не с предыдущими. Исполнение в стандартном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, однако это предоставляет обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и дополнительных плат расширения, а фирменный дизайн ICE с белым текстолитом и серебристыми радиаторами станет центром притяжения в любой белой сборке.

Память и расширение

Платформа ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Благодаря чипсету Z890 и качественной разводке, плата способна работать с высокочастотными комплектами памяти с частотой свыше 8000 МГц при активации XMP/EXPO профилей. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется как минимум один слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0 NVMe, что гарантирует максимальную пропускную способность и готовность к будущим поколениям комплектующих. Все слоты M.2 оснащены массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE выполнена с большим запасом прочности, что характерно для серии AORUS. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое питание даже для самых энергоемких процессоров Intel Core i9 в режиме разгона. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что является обязательным требованием для стабильной работы под высокими и продолжительными нагрузками, гарантируя отсутствие просадок напряжения и перегрева зоны VRM.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели соответствует премиальному статусу платы, предлагая множество высокоскоростных портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C для быстрого обмена данными с внешними устройствами. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE или 5GbE LAN-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль новейшего стандарта Wi-Fi 7, обеспечивающий рекордно низкие задержки. Качественный звук гарантирует продвинутый аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для синхронизации подсветки компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете процессор Intel, совместимый с сокетом LGA 1851, так как чипы предыдущих поколений (LGA 1700/1200) физически несовместимы. Учитывая мощную систему питания и ориентацию на топовые комплектующие, для сборки на базе этой платы рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 850 Вт с сертификатом Gold или выше. Форм-фактор ATX требует просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость с вашим шасси, особенно если планируете установку крупной системы жидкостного охлаждения.



Теги товара: atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9500 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE создана для энтузиастов и геймеров, которые собирают бескомпромиссную систему нового поколения в светлом дизайне. Она идеально подходит для построения мощной игровой станции, нацеленной на максимальную производительность в 4K-гейминге, а также для рабочих станций, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом. Эта плата станет оптимальной основой для топовых процессоров Intel Core i7 и Core i9 с разблокированным множителем под новый сокет LGA 1851, позволяя полностью раскрыть их потенциал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет максимальные возможности для разгона процессора и оперативной памяти. Он работает в паре с новым процессорным разъемом LGA 1851, что обеспечивает совместимость исключительно с новейшими поколениями процессоров Intel, но не с предыдущими. Исполнение в стандартном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, однако это предоставляет обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и дополнительных плат расширения, а фирменный дизайн ICE с белым текстолитом и серебристыми радиаторами станет центром притяжения в любой белой сборке.

Память и расширение

Платформа ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Благодаря чипсету Z890 и качественной разводке, плата способна работать с высокочастотными комплектами памяти с частотой свыше 8000 МГц при активации XMP/EXPO профилей. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей имеется как минимум один слот M.2 с поддержкой PCIe 5.0 NVMe, что гарантирует максимальную пропускную способность и готовность к будущим поколениям комплектующих. Все слоты M.2 оснащены массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE выполнена с большим запасом прочности, что характерно для серии AORUS. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое питание даже для самых энергоемких процессоров Intel Core i9 в режиме разгона. Для подключения питания CPU используются разъемы 8+8 pin, что является обязательным требованием для стабильной работы под высокими и продолжительными нагрузками, гарантируя отсутствие просадок напряжения и перегрева зоны VRM.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели соответствует премиальному статусу платы, предлагая множество высокоскоростных портов, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C для быстрого обмена данными с внешними устройствами. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE или 5GbE LAN-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль новейшего стандарта Wi-Fi 7, обеспечивающий рекордно низкие задержки. Качественный звук гарантирует продвинутый аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии RGB Fusion для синхронизации подсветки компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбираете процессор Intel, совместимый с сокетом LGA 1851, так как чипы предыдущих поколений (LGA 1700/1200) физически несовместимы. Учитывая мощную систему питания и ориентацию на топовые комплектующие, для сборки на базе этой платы рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 850 Вт с сертификатом Gold или выше. Форм-фактор ATX требует просторного корпуса, поэтому проверьте совместимость с вашим шасси, особенно если планируете установку крупной системы жидкостного охлаждения.



Теги товара: atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS PRO ICE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...