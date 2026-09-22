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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE

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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718724
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, 2xUSB Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 2 разъема аудиоинтерфейса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
2.41

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE

Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие и гибкость в сборке системы. Благодаря форм-фактору ATX она остается вместительной и идеально подходит для полноразмерных проектов с широким набором компонентов. Четыре слота памяти DDR5 поддерживают до 256 ГБ — хватит даже для требовательных задач, а частота памяти 8800 МГц обеспечивает невероятную скорость обработки данных. Современный разъём AM5 и поддержка PCI Express 5.0 отвечают за максимальную производительность с новейшими процессорами и видеокартами. Фирменная звуковая схема 7.1 подарит насыщенный звук без дополнительных устройств, а встроенный Wi-Fi откроет доступ к интернету прямо из коробки. Gigabyte — решение для серьёзных пользователей, кто ставит планку выше стандартов.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
HDMI, 2xUSB Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 2 разъема аудиоинтерфейса
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие и гибкость в сборке системы. Благодаря форм-фактору ATX она остается вместительной и идеально подходит для полноразмерных проектов с широким набором компонентов. Четыре слота памяти DDR5 поддерживают до 256 ГБ — хватит даже для требовательных задач, а частота памяти 8800 МГц обеспечивает невероятную скорость обработки данных. Современный разъём AM5 и поддержка PCI Express 5.0 отвечают за максимальную производительность с новейшими процессорами и видеокартами. Фирменная звуковая схема 7.1 подарит насыщенный звук без дополнительных устройств, а встроенный Wi-Fi откроет доступ к интернету прямо из коробки. Gigabyte — решение для серьёзных пользователей, кто ставит планку выше стандартов.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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