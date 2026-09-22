Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PRO WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING Z890-PRO WIFI является основой для сборки мощного и современного игрового или рабочего компьютера. Она идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые планируют использовать топовые процессоры Intel нового поколения с разблокированным множителем для достижения максимальной производительности в требовательных играх и при стриминге. Создатели контента также оценят её возможности для работы с видеомонтажом в 4K/8K, 3D-моделированием и рендерингом благодаря поддержке скоростных накопителей и стабильному питанию CPU. Эта плата рассчитана на процессоры Intel Core для сокета LGA 1851, обеспечивая задел на будущее и поддержку самых передовых технологий.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z890, который предоставляет полный спектр возможностей для разгона процессора и оперативной памяти, а также максимальное количество линий PCIe. Установленный процессорный разъём (сокет) LGA 1851 предназначен исключительно для новейшего поколения процессоров Intel, что делает эту модель несовместимой с предыдущими решениями на LGA 1700. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных видеокарт и организации эффективного охлаждения.

Память и расширение

Плата ориентирована на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высокую пропускную способность для самых требовательных приложений и игр. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти в двухканальном режиме с поддержкой высоких частот и профилей разгона Intel XMP 3.0. Для установки видеокарты и других устройств расширения предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией, а также дополнительные слоты PCIe. Система хранения данных представлена несколькими слотами M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхскоростных NVMe SSD стандарта PCIe 5.0, что обеспечивает молниеносную загрузку системы и проектов.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus TUF GAMING Z890-PRO WIFI спроектирована с большим запасом прочности для обеспечения стабильности даже при экстремальных нагрузках и разгоне. Мощная многофазная схема с качественными силовыми каскадами (DrMOS) и массивными радиаторами эффективно отводит тепло, предотвращая перегрев и троттлинг мощных процессоров Core i7 и i9. Для подачи питания на CPU используются два разъёма 8-pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с самыми энергоемкими моделями и обеспечивает уверенный разгон.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ввода-вывода размещён исчерпывающий набор портов для подключения любой периферии, включая высокоскоростной порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для быстрой передачи данных. Сетевые возможности представлены современным 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером для стабильного проводного соединения и встроенным модулем Wi-Fi 7 с Bluetooth для беспроводной связи с минимальными задержками. Качественный звук обеспечивает современный аудиокодек Realtek, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать и настраивать RGB-подсветку компонентов для создания уникального вида вашей системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор Intel, совместимый с сокетом LGA 1851, и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений не подойдут. Для стабильной работы системы с мощным процессором и видеокартой потребуется качественный блок питания с достаточной мощностью и двумя 8-pin разъёмами питания CPU. Форм-фактор ATX требует наличия просторного корпуса, обеспечивающего хорошую вентиляцию для всех компонентов, особенно для зоны VRM и M.2 накопителей. Хотя плата готова к работе "из коробки" с совместимыми процессорами, для максимальной стабильности и производительности рекомендуется проверить наличие обновлений BIOS на официальном сайте ASUS после завершения сборки.