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Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W

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Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 1
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 2
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 3
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 4
Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 1
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 2
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 3
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 4
  • Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716686
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.15

Описание товара Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W создана для энтузиастов и геймеров, собирающих бескомпромиссную систему на базе новейшей платформы AMD. Она является оптимальной основой для топовых процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, позволяя раскрыть их потенциал в 4K-гейминге, профессиональном стриминге с высоким битрейтом и при работе с ресурсоёмкими приложениями, такими как видеоредакторы или программы для 3D-моделирования. Эта плата станет идеальным выбором для сборки мощной игровой станции или рабочей машины с прицелом на будущее, обеспечивая поддержку самых передовых технологий.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X870, разработанный специально для сокета AM5. Такое сочетание гарантирует полную совместимость с последними поколениями процессоров Ryzen и открывает доступ к передовым интерфейсам, включая обязательную поддержку PCIe 5.0 и нативный USB4. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкие возможности для расширения, позволяя комфортно разместить в просторном корпусе Mid-Tower или Full-Tower несколько карт расширения, массивную видеокарту и производительную систему охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является ключевым фактором для достижения высокой производительности с процессорами Ryzen. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет легко настроить систему на максимальную скорость и минимальные задержки. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для флагманских видеокарт, а также несколько слотов M.2 с поддержкой сверхбыстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0, оснащенных массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы самых мощных процессоров обеспечивает продуманная и усиленная система питания (VRM). Она построена на базе многофазной схемы с использованием высококачественных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов, что гарантирует чистое и стабильное напряжение даже при экстремальных нагрузках или разгоне. Для подключения к блоку питания используются усиленные коннекторы, например, 8+8 pin, обеспечивающие достаточный запас мощности для многоядерных чипов Ryzen 9 и предотвращающие перегрев подсистемы питания.

Подключения и дополнительные возможности

Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W предлагает исчерпывающий набор интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств. На задней панели представлено множество портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2 и универсальные USB4 Type-C, а за подключение к сети отвечают передовой модуль Wi-Fi 7 с минимальными задержками и быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер. Качественный звук в играх и при просмотре контента обеспечивает современный аудиокодек, а поддержка технологии ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку всех совместимых компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата относится к премиальному сегменту и требует соответствующего окружения: мощного блока питания с необходимыми коннекторами, производительной системы охлаждения (воздушной или жидкостной) и просторного корпуса с хорошей вентиляцией. Для использования с процессорами предыдущих поколений (Ryzen 7000/8000) может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому перед покупкой рекомендуется сверить список совместимых CPU на официальном сайте ASUS. Плата ориентирована на тех, кто не ищет компромиссов и готов инвестировать в сборку высокопроизводительного ПК с использованием самых актуальных технологий.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W создана для энтузиастов и геймеров, собирающих бескомпромиссную систему на базе новейшей платформы AMD. Она является оптимальной основой для топовых процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, позволяя раскрыть их потенциал в 4K-гейминге, профессиональном стриминге с высоким битрейтом и при работе с ресурсоёмкими приложениями, такими как видеоредакторы или программы для 3D-моделирования. Эта плата станет идеальным выбором для сборки мощной игровой станции или рабочей машины с прицелом на будущее, обеспечивая поддержку самых передовых технологий.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет AMD X870, разработанный специально для сокета AM5. Такое сочетание гарантирует полную совместимость с последними поколениями процессоров Ryzen и открывает доступ к передовым интерфейсам, включая обязательную поддержку PCIe 5.0 и нативный USB4. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкие возможности для расширения, позволяя комфортно разместить в просторном корпусе Mid-Tower или Full-Tower несколько карт расширения, массивную видеокарту и производительную систему охлаждения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является ключевым фактором для достижения высокой производительности с процессорами Ryzen. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями AMD EXPO, что позволяет легко настроить систему на максимальную скорость и минимальные задержки. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для флагманских видеокарт, а также несколько слотов M.2 с поддержкой сверхбыстрых NVMe-накопителей стандарта PCIe 5.0, оснащенных массивными радиаторами для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы самых мощных процессоров обеспечивает продуманная и усиленная система питания (VRM). Она построена на базе многофазной схемы с использованием высококачественных силовых каскадов, дросселей и конденсаторов, что гарантирует чистое и стабильное напряжение даже при экстремальных нагрузках или разгоне. Для подключения к блоку питания используются усиленные коннекторы, например, 8+8 pin, обеспечивающие достаточный запас мощности для многоядерных чипов Ryzen 9 и предотвращающие перегрев подсистемы питания.

Подключения и дополнительные возможности

Asus X870 MAX GAMING WIFI7 W предлагает исчерпывающий набор интерфейсов для подключения периферии и сетевых устройств. На задней панели представлено множество портов, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2x2 и универсальные USB4 Type-C, а за подключение к сети отвечают передовой модуль Wi-Fi 7 с минимальными задержками и быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер. Качественный звук в играх и при просмотре контента обеспечивает современный аудиокодек, а поддержка технологии ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку всех совместимых компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата относится к премиальному сегменту и требует соответствующего окружения: мощного блока питания с необходимыми коннекторами, производительной системы охлаждения (воздушной или жидкостной) и просторного корпуса с хорошей вентиляцией. Для использования с процессорами предыдущих поколений (Ryzen 7000/8000) может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому перед покупкой рекомендуется сверить список совместимых CPU на официальном сайте ASUS. Плата ориентирована на тех, кто не ищет компромиссов и готов инвестировать в сборку высокопроизводительного ПК с использованием самых актуальных технологий.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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