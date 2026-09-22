Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI - это бескомпромиссная основа для сборки высокопроизводительного игрового или рабочего ПК нового поколения. Она идеально подходит энтузиастам, которые планируют использовать флагманские процессоры Intel Core i9 и i7 для достижения максимальной частоты кадров в играх на ультра-настройках, а также для стриминга без потерь производительности. Создателям контента эта плата предоставит необходимую мощь и стабильность для работы с 8K-видео, сложного 3D-моделирования и рендеринга, обеспечивая быструю обработку данных.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z890, который раскрывает весь потенциал новейших процессоров Intel, предлагая расширенные возможности для разгона как самого CPU, так и оперативной памяти. Установленный сокет нового поколения предназначен для самых современных процессоров Intel, что делает эту плату заделом на будущее, но требует внимательного подбора совместимого CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, модель ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI легко размещается в большинстве Mid-Tower и Full-Tower корпусов, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Эта модель ориентирована на использование исключительно современной оперативной памяти стандарта DDR5, что гарантирует высочайшую пропускную способность в требовательных приложениях и играх. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ памяти с экстремально высокими частотами разгона для достижения пиковой производительности. Для установки компонентов плата оснащена основным слотом PCIe 5.0 x16, готовым к работе с самыми быстрыми видеокартами будущего, а также несколькими слотами M.2, включая один с поддержкой PCIe 5.0 NVMe SSD для молниеносной загрузки системы и проектов.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI спроектирована с огромным запасом прочности для обеспечения безупречной стабильности даже при экстремальном разгоне. Мощная многофазная схема с высококачественными силовыми каскадами и дросселями эффективно питает самые энергоемкие процессоры, а массивные радиаторы на зоне VRM предотвращают перегрев. Наличие двух 8-контактных разъемов питания CPU свидетельствует о готовности платы к серьезным нагрузкам и является обязательным требованием для стабильной работы флагманских чипов.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен исчерпывающий набор портов для любой периферии, включая множество высокоскоростных USB, в том числе стандарт USB 3.2 Gen 2x2 и порты Type-C для быстрой передачи данных. Сетевые возможности представлены быстрым 2.5-гигабитным Ethernet-контроллером и встроенным модулем Wi-Fi 7, что обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводного соединения. За качественный звук отвечает продвинутый аудиокодек Realtek с поддержкой технологий DTS Sound Unbound, а фирменная технология Aura Sync позволяет настроить и синхронизировать RGB-подсветку по всей системе.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI убедитесь, что вы подбираете совместимый процессор Intel новейшего поколения и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений не поддерживаются. Для раскрытия ее потенциала потребуется качественный блок питания мощностью от 850 Вт с двумя разъемами 8-pin для CPU и просторный корпус формата ATX. Эта плата является решением для энтузиастов и не предназначена для бюджетных сборок, предлагая взамен высочайшую производительность, стабильность и функциональность на несколько лет вперед.