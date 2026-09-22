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Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5

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Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 1
Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 2
Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 3
Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 4
Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718681
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1, 8хUSB 2.0, 2хDisplayPort, HDMI, RJ-45, COM, S/PDIF, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5

Материнская плата Asus формата mATX отлично подойдёт для мощной и компактной сборки. Благодаря поддержке современного чипсета AMD B850 и сокета AM5 она совместима с актуальными процессорами — идеальный выбор для требовательных пользователей. Можно установить до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 5200 МГц — это огромный запас для игр, работы и многих интенсивных задач. Четыре слота под память и три слота M.2 открывают простор для масштабирования и высокоскоростных накопителей. Два разъёма PCI-E x16 версии 5.0 позволяют подключить несколько видеокарт или расширительные платы, делая систему универсальной для геймеров и профессионалов. Размер платы 24,4 ? 24,4 см не займёт лишнего места в корпусе, сохраняя все возможности для апгрейда. Четыре разъёма SATA обеспечивают гибкость при организации хранилища данных.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen1 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen1, 8хUSB 2.0, 2хDisplayPort, HDMI, RJ-45, COM, S/PDIF, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата mATX отлично подойдёт для мощной и компактной сборки. Благодаря поддержке современного чипсета AMD B850 и сокета AM5 она совместима с актуальными процессорами — идеальный выбор для требовательных пользователей. Можно установить до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 5200 МГц — это огромный запас для игр, работы и многих интенсивных задач. Четыре слота под память и три слота M.2 открывают простор для масштабирования и высокоскоростных накопителей. Два разъёма PCI-E x16 версии 5.0 позволяют подключить несколько видеокарт или расширительные платы, делая систему универсальной для геймеров и профессионалов. Размер платы 24,4 ? 24,4 см не займёт лишнего места в корпусе, сохраняя все возможности для апгрейда. Четыре разъёма SATA обеспечивают гибкость при организации хранилища данных.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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