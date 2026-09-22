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Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851

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Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 7
Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel H810
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718686
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.2
Высота, см
0
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х28
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851

Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM - бизнес-ориентированная microATX-плата на чипсете Intel H810 под сокет LGA1851, рассчитанная на современные процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения. Она поддерживает оперативную память DDR5 (до 128 ГБ) и предлагает базовый набор интерфейсов для офисных и корпоративных ПК.

Для каких сборок плата

Модель подходит для рабочих станций и офисных систем, где важны стабильность, поддержка актуальных процессоров и базовый набор корпоративных функций. Форм-фактор microATX обеспечивает совместимость с большинством типовых корпусов и даёт достаточно слотов для расширения.

Ключевые особенности

Плата предлагает один слот PCIe x16 (Gen 5) для видеокарты или другого устройства, два слота DDR5 DIMM, до 4 портов SATA III и два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD. Есть гигабитный Ethernet на базе контроллера Intel, 7.1-канальный аудиокодек и набор внутренних разъёмов, включая заголовки USB 2.0 и TPM для реализации корпоративных политик безопасности.



Теги товара: micro-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
22.2
Высота, см
0
Чипсет
Intel H810
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание

Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM - бизнес-ориентированная microATX-плата на чипсете Intel H810 под сокет LGA1851, рассчитанная на современные процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения. Она поддерживает оперативную память DDR5 (до 128 ГБ) и предлагает базовый набор интерфейсов для офисных и корпоративных ПК.

Для каких сборок плата

Модель подходит для рабочих станций и офисных систем, где важны стабильность, поддержка актуальных процессоров и базовый набор корпоративных функций. Форм-фактор microATX обеспечивает совместимость с большинством типовых корпусов и даёт достаточно слотов для расширения.

Ключевые особенности

Плата предлагает один слот PCIe x16 (Gen 5) для видеокарты или другого устройства, два слота DDR5 DIMM, до 4 портов SATA III и два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD. Есть гигабитный Ethernet на базе контроллера Intel, 7.1-канальный аудиокодек и набор внутренних разъёмов, включая заголовки USB 2.0 и TPM для реализации корпоративных политик безопасности.



Теги товара: micro-atx, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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