Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI
Материнская плата ASRock B650M Pro RS WiFi предназначена для построения рабочей станции либо игрового ПК. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и рассчитана на установку процессора AM5. Для оперативной памяти объемом до 192 ГБ с поддержкой профилей разгона AMD EXPO или Intel XMP есть 4 слота DIMM DDR5. Два слота PCI-E x16 предусматривают размещение дискретной видеокарты. Создать вместительную систему хранения позволяют 3 разъема M.2 и 4 слота SATA. Высокая сетевая производительность в Интернете достигается благодаря адаптеру 2.5 Гбит/с LAN и интегрированному контроллеру Wi-Fi 6E. Алюминиевые радиаторы обеспечивают стабильное охлаждение основных компонентов. Система питания Dr.MOS 8+2+1 фаз и 6-слойная печатная плата гарантируют бесперебойное функционирование. Для создания освещения по предпочтениям пользователя плата ASRock B650M Pro RS WiFi оборудована подсветкой и управляемыми разъемами RGB.
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