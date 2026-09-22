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Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716578
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
1.43

Описание товара Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD

Материнская плата ASRock формата mATX сочетает компактность с удивительной вместимостью для сборки современного ПК. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8000 МГц и общим объёмом до 256 ГБ подарят фантастический запас для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. Чипсет AMD B850 и сокет AM5 открывают двери к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 обеспечивает молниеносную скорость для передовых видеокарт и других устройств. Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов и подарит свободу подключения, а объемная звуковая схема 7.1 позволит наслаждаться качественным многоканальным звуком. Без поддержки SLI/CrossFire — чистый акцент на стабильности системы и максимальной производительности одной видеокарты.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock формата mATX сочетает компактность с удивительной вместимостью для сборки современного ПК. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8000 МГц и общим объёмом до 256 ГБ подарят фантастический запас для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. Чипсет AMD B850 и сокет AM5 открывают двери к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 обеспечивает молниеносную скорость для передовых видеокарт и других устройств. Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов и подарит свободу подключения, а объемная звуковая схема 7.1 позволит наслаждаться качественным многоканальным звуком. Без поддержки SLI/CrossFire — чистый акцент на стабильности системы и максимальной производительности одной видеокарты.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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