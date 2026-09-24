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Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка

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Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 1
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 2
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 3
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 4
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 5
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 6
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 7
Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Ritenour & Dave Grusin
Альбом (сингл)
BRASIL
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 6
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 7
  • Lee Ritenour &amp; Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718666
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка
3 970 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857334315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Ritenour & Dave Grusin
Альбом (сингл)
BRASIL
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Cravo E Canela (Cloves & Cinnamon), For The Palms, Catavento, Vitoriosa (Victorious), Canto Invierno (Winter Song), Meu Samba Torto (My Crooked Samba), Stone Flower, Boca De Siri (Keep It Quiet), Lil Rock Way
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка

BRASIL новый альбом Ли Ритенура и Дэйва Грусина, является витриной уникальных талантов двух самых успешных и влиятельных музыкантов своего поколения. Это была прочная дружба и сотрудничество, начиная с игры на знаменитом Baked Potato в Лос-Анджелесе в 70-х годах и заканчивая совместной работой над записями и фильмами Дэйва и альбомами Ли, а также годами совместных гастролей на крупнейших сценах. Гитарист Ритенур и пианист Грусин начали своё пылкое увлечение бразильской музыкой полвека назад. И, как смело демонстрирует альбом BRASIL, их новая студийная запись, посвящённая этому жанру уже несколько десятилетий, их страсть не ослабевает. BRASIL — это бодрящий обзор современной бразильской музыки с участием самых известных молодых музыкантов страны. Также в центре внимания — талант швейцарского мастера губной гармоники Грегуара Марета и бразильского вокалиста и композитора Ивана Линса, чей альбом Harlequin с Ритенуром и Грусин был удостоен премии «Грэмми» в 1986 году. Ритенур и Грузин оставили неизгладимый след в музыкальной индустрии. С выходом альбома BRASIL они продолжают доказывать, что их долголетие и успех — это заслуга их способности оставаться в курсе событий современной музыкальной сцены. «Бразильская музыка продолжает проникать в мир», — отмечает Ли. «Поэтому сейчас было самое подходящее время и вдохновение, чтобы отправиться в Бразилию и сделать эту запись». И их музыкальная магия продолжается!

Отзывы о товаре Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Candid
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Candid
Barcode
[0708857334315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lee Ritenour & Dave Grusin
Альбом (сингл)
BRASIL
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Cravo E Canela (Cloves & Cinnamon), For The Palms, Catavento, Vitoriosa (Victorious), Canto Invierno (Winter Song), Meu Samba Torto (My Crooked Samba), Stone Flower, Boca De Siri (Keep It Quiet), Lil Rock Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
BRASIL новый альбом Ли Ритенура и Дэйва Грусина, является витриной уникальных талантов двух самых успешных и влиятельных музыкантов своего поколения. Это была прочная дружба и сотрудничество, начиная с игры на знаменитом Baked Potato в Лос-Анджелесе в 70-х годах и заканчивая совместной работой над записями и фильмами Дэйва и альбомами Ли, а также годами совместных гастролей на крупнейших сценах. Гитарист Ритенур и пианист Грусин начали своё пылкое увлечение бразильской музыкой полвека назад. И, как смело демонстрирует альбом BRASIL, их новая студийная запись, посвящённая этому жанру уже несколько десятилетий, их страсть не ослабевает. BRASIL — это бодрящий обзор современной бразильской музыки с участием самых известных молодых музыкантов страны. Также в центре внимания — талант швейцарского мастера губной гармоники Грегуара Марета и бразильского вокалиста и композитора Ивана Линса, чей альбом Harlequin с Ритенуром и Грусин был удостоен премии «Грэмми» в 1986 году. Ритенур и Грузин оставили неизгладимый след в музыкальной индустрии. С выходом альбома BRASIL они продолжают доказывать, что их долголетие и успех — это заслуга их способности оставаться в курсе событий современной музыкальной сцены. «Бразильская музыка продолжает проникать в мир», — отмечает Ли. «Поэтому сейчас было самое подходящее время и вдохновение, чтобы отправиться в Бразилию и сделать эту запись». И их музыкальная магия продолжается!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка - стоимость товара 3970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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