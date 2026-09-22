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Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL купить с доставкой в Москве
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Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL

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Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 1
Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 2
Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 3
Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 4
Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 1
  • Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 2
  • Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 3
  • Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 4
  • Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718620
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9500 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL

ASRock воплощает современные стандарты мощности и скорости. Форм-фактор ATX идеально впишется в вместительный системный блок, а благодаря четырём слотам памяти DDR5 и максимальному объёму до 256 ГБ плата готова к любым задачам — от ресурсоёмких игр до работы с большими массивами данных. Четыре слота M.2 позволят реализовать быстрые и вместительные SSD-конфигурации, что оценят энтузиасты скорости. Поддержка двух слотов PCI-E x16 (версия 5.0) открывает простор для установки мощных видеокарт и быстрой работы с графикой. Чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 означают, что плата ориентирована на новейшие процессоры и максимальную производительность. Встроенный Wi?Fi избавит от лишних проводов и обеспечит стабильное подключение даже там, где Ethernet неудобен. Множество продуманных функций, широкий набор слотов — надёжная база для продвинутой и гибкой сборки!



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9500 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
ASRock воплощает современные стандарты мощности и скорости. Форм-фактор ATX идеально впишется в вместительный системный блок, а благодаря четырём слотам памяти DDR5 и максимальному объёму до 256 ГБ плата готова к любым задачам — от ресурсоёмких игр до работы с большими массивами данных. Четыре слота M.2 позволят реализовать быстрые и вместительные SSD-конфигурации, что оценят энтузиасты скорости. Поддержка двух слотов PCI-E x16 (версия 5.0) открывает простор для установки мощных видеокарт и быстрой работы с графикой. Чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 означают, что плата ориентирована на новейшие процессоры и максимальную производительность. Встроенный Wi?Fi избавит от лишних проводов и обеспечит стабильное подключение даже там, где Ethernet неудобен. Множество продуманных функций, широкий набор слотов — надёжная база для продвинутой и гибкой сборки!


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
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Отзывы


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