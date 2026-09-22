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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718620
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2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата ASRock Z890 LIGHTNING WIFI RTL
ASRock воплощает современные стандарты мощности и скорости. Форм-фактор ATX идеально впишется в вместительный системный блок, а благодаря четырём слотам памяти DDR5 и максимальному объёму до 256 ГБ плата готова к любым задачам — от ресурсоёмких игр до работы с большими массивами данных. Четыре слота M.2 позволят реализовать быстрые и вместительные SSD-конфигурации, что оценят энтузиасты скорости.
Поддержка двух слотов PCI-E x16 (версия 5.0) открывает простор для установки мощных видеокарт и быстрой работы с графикой. Чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 означают, что плата ориентирована на новейшие процессоры и максимальную производительность.
Встроенный Wi?Fi избавит от лишних проводов и обеспечит стабильное подключение даже там, где Ethernet неудобен. Множество продуманных функций, широкий набор слотов — надёжная база для продвинутой и гибкой сборки!
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
ASRock воплощает современные стандарты мощности и скорости. Форм-фактор ATX идеально впишется в вместительный системный блок, а благодаря четырём слотам памяти DDR5 и максимальному объёму до 256 ГБ плата готова к любым задачам — от ресурсоёмких игр до работы с большими массивами данных. Четыре слота M.2 позволят реализовать быстрые и вместительные SSD-конфигурации, что оценят энтузиасты скорости.
Поддержка двух слотов PCI-E x16 (версия 5.0) открывает простор для установки мощных видеокарт и быстрой работы с графикой. Чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 означают, что плата ориентирована на новейшие процессоры и максимальную производительность.
Встроенный Wi?Fi избавит от лишних проводов и обеспечит стабильное подключение даже там, где Ethernet неудобен. Множество продуманных функций, широкий набор слотов — надёжная база для продвинутой и гибкой сборки!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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