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Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM

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Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 1
Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 2
Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 3
Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 4
Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 1
  • Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 2
  • Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 3
  • Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 4
  • Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716605
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.04

Описание товара Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM

Материнская плата Asus с форм-фактором mATX удачно сочетает компактные размеры — всего 24,4 на 24,4 см — и отличный запас возможностей для сборок разного уровня. Здесь 4 слота DIMM для оперативной памяти DDR5 с умопомрачительной частотой до 6400 МГц: больше мощности для ресурсоёмких задач и современных игр. Максимальный объём памяти 256 ГБ — запас на годы вперёд, даже для рабочего монстра. Встроенный процессор экономит время и пространство при сборке. Один слот PCI-E x16 версии 5.0 позволяет установить мощную видеокарту, а дополнительный PCI-E x1 — полезен для расширения. 4 разъёма SATA дают простор для подключения дисков. Эта плата нацелена на универсальность и производительность — в компактном формате и с серьёзными характеристиками.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Наличие интерфейсов
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus с форм-фактором mATX удачно сочетает компактные размеры — всего 24,4 на 24,4 см — и отличный запас возможностей для сборок разного уровня. Здесь 4 слота DIMM для оперативной памяти DDR5 с умопомрачительной частотой до 6400 МГц: больше мощности для ресурсоёмких задач и современных игр. Максимальный объём памяти 256 ГБ — запас на годы вперёд, даже для рабочего монстра. Встроенный процессор экономит время и пространство при сборке. Один слот PCI-E x16 версии 5.0 позволяет установить мощную видеокарту, а дополнительный PCI-E x1 — полезен для расширения. 4 разъёма SATA дают простор для подключения дисков. Эта плата нацелена на универсальность и производительность — в компактном формате и с серьёзными характеристиками.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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