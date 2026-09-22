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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Q470
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716605
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2 x PS/2, 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.04
Описание товара Материнская плата Asus PRO Q870M-C-CSM
Материнская плата Asus с форм-фактором mATX удачно сочетает компактные размеры — всего 24,4 на 24,4 см — и отличный запас возможностей для сборок разного уровня. Здесь 4 слота DIMM для оперативной памяти DDR5 с умопомрачительной частотой до 6400 МГц: больше мощности для ресурсоёмких задач и современных игр. Максимальный объём памяти 256 ГБ — запас на годы вперёд, даже для рабочего монстра. Встроенный процессор экономит время и пространство при сборке. Один слот PCI-E x16 версии 5.0 позволяет установить мощную видеокарту, а дополнительный PCI-E x1 — полезен для расширения. 4 разъёма SATA дают простор для подключения дисков. Эта плата нацелена на универсальность и производительность — в компактном формате и с серьёзными характеристиками.
2 x PS/2, 2 x USB 2.0, USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus с форм-фактором mATX удачно сочетает компактные размеры — всего 24,4 на 24,4 см — и отличный запас возможностей для сборок разного уровня. Здесь 4 слота DIMM для оперативной памяти DDR5 с умопомрачительной частотой до 6400 МГц: больше мощности для ресурсоёмких задач и современных игр. Максимальный объём памяти 256 ГБ — запас на годы вперёд, даже для рабочего монстра. Встроенный процессор экономит время и пространство при сборке. Один слот PCI-E x16 версии 5.0 позволяет установить мощную видеокарту, а дополнительный PCI-E x1 — полезен для расширения. 4 разъёма SATA дают простор для подключения дисков. Эта плата нацелена на универсальность и производительность — в компактном формате и с серьёзными характеристиками.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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