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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716733
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4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.06
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870M A ELITE WF7
Материнская плата Gigabyte в компактном формате mATX отлично впишется даже в небольшие корпуса, не уступая по функциональности полноразмерным моделям. Поддержка современного чипсета AMD X870 и процессоров с сокетом AM5 открывает доступ к мощным вычислительным решениям. Целых 4 слота подоперативную память DDR5 формата DIMM позволяют установить до 256 ГБ оперативки с головокружительной частотой до 5200 МГц — для ресурсоёмких задач, игр и работы без компромиссов по производительности.
Улучшенная версия PCI Express 5.0 обеспечивает быструю работу видеокарт и накопителей. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключиться к беспроводным сетям, не занимая лишних портов. Плата Gigabyte — для тех, кто ценит производительность, современность и готов к будущим апгрейдам.
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte в компактном формате mATX отлично впишется даже в небольшие корпуса, не уступая по функциональности полноразмерным моделям. Поддержка современного чипсета AMD X870 и процессоров с сокетом AM5 открывает доступ к мощным вычислительным решениям. Целых 4 слота подоперативную память DDR5 формата DIMM позволяют установить до 256 ГБ оперативки с головокружительной частотой до 5200 МГц — для ресурсоёмких задач, игр и работы без компромиссов по производительности.
Улучшенная версия PCI Express 5.0 обеспечивает быструю работу видеокарт и накопителей. Благодаря встроенному Wi-Fi легко подключиться к беспроводным сетям, не занимая лишних портов. Плата Gigabyte — для тех, кто ценит производительность, современность и готов к будущим апгрейдам.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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