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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718691
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USB 4 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; 5xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х7
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851
**Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI**
Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI — это высококачественное и надёжное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает современные процессоры Intel и обеспечивает стабильную работу системы.
**Основные характеристики:**
* Форм-фактор: ATX.
* Чипсет: Intel B860.
* Поддержка процессоров: Intel.
* Слоты памяти: DDR5.
* Беспроводные технологии: Wi-Fi.
* Сетевые технологии: Ethernet.
* Аудиокодек: SupremeFX.
* Разъёмы: PCIe 4.0, M.2, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI и другие.
Эта материнская плата идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность от своего компьютера. Благодаря поддержке современных технологий и высокому качеству изготовления, она обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
Если вы ищете надёжную материнскую плату для игрового компьютера, то ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI станет отличным выбором.
USB 4 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; 5xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI**
Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI — это высококачественное и надёжное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает современные процессоры Intel и обеспечивает стабильную работу системы.
**Основные характеристики:**
* Форм-фактор: ATX.
* Чипсет: Intel B860.
* Поддержка процессоров: Intel.
* Слоты памяти: DDR5.
* Беспроводные технологии: Wi-Fi.
* Сетевые технологии: Ethernet.
* Аудиокодек: SupremeFX.
* Разъёмы: PCIe 4.0, M.2, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI и другие.
Эта материнская плата идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность от своего компьютера. Благодаря поддержке современных технологий и высокому качеству изготовления, она обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках.
Если вы ищете надёжную материнскую плату для игрового компьютера, то ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI станет отличным выбором.
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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