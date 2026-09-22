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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851

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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718691
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Высота, см
30
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
USB 4 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; 5xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х7
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851

**Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI** Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI — это высококачественное и надёжное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает современные процессоры Intel и обеспечивает стабильную работу системы. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Чипсет: Intel B860. * Поддержка процессоров: Intel. * Слоты памяти: DDR5. * Беспроводные технологии: Wi-Fi. * Сетевые технологии: Ethernet. * Аудиокодек: SupremeFX. * Разъёмы: PCIe 4.0, M.2, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI и другие. Эта материнская плата идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность от своего компьютера. Благодаря поддержке современных технологий и высокому качеству изготовления, она обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Если вы ищете надёжную материнскую плату для игрового компьютера, то ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI станет отличным выбором.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B860-A GAMING WIFI LGA1851




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Высота, см
30
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
USB 4 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C; 3xUSB 3.2 Gen 1; 5xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI** Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI — это высококачественное и надёжное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает современные процессоры Intel и обеспечивает стабильную работу системы. **Основные характеристики:** * Форм-фактор: ATX. * Чипсет: Intel B860. * Поддержка процессоров: Intel. * Слоты памяти: DDR5. * Беспроводные технологии: Wi-Fi. * Сетевые технологии: Ethernet. * Аудиокодек: SupremeFX. * Разъёмы: PCIe 4.0, M.2, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI и другие. Эта материнская плата идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность от своего компьютера. Благодаря поддержке современных технологий и высокому качеству изготовления, она обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Если вы ищете надёжную материнскую плату для игрового компьютера, то ASUS ROG STRIX B860-A GAMING WIFI станет отличным выбором.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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