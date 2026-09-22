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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE

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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 11
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 12
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 13
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 14
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718894
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Характеристики

Бренд
AORUS
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х31
Вес, кг.
12.86

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE

**Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, RTL** — это высококачественная материнская плата от компании Gigabyte. Она предназначена для использования с процессорами AMD Ryzen 7000-серии и обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы. Вот некоторые характеристики этой материнской платы: * **Форм-фактор:** ATX. * **Сокет:** AM5. * **Чипсет:** AMD X870. * **Поддержка процессоров:** AMD Ryzen серии 7000 (Raphael). * **Память:** 4 слота DDR5, поддержка до 128 ГБ памяти. * **Слоты расширения:** 2 слота PCIe 5.0 x16, 1 слот PCIe 3.0 x4. * **Хранилище:** 3 разъёма M.2, 6 портов SATA. * **Сетевой интерфейс:** Realtek 2.5GbE LAN. * **Аудио:** Realtek HD Audio. * **Разъёмы на задней панели:** USB 3.2 Gen2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, RJ-45, аудиоразъём. * **Охлаждение:** радиатор VRM, M.2 радиаторы. * **Подсветка:** RGB Fusion 2.0. Эта материнская плата имеет множество функций и возможностей, которые делают её отличным выбором для создания мощной и надёжной системы. Она поддерживает новейшие технологии и стандарты, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в различных задачах.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE




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Характеристики
Бренд
AORUS
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, RTL** — это высококачественная материнская плата от компании Gigabyte. Она предназначена для использования с процессорами AMD Ryzen 7000-серии и обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы. Вот некоторые характеристики этой материнской платы: * **Форм-фактор:** ATX. * **Сокет:** AM5. * **Чипсет:** AMD X870. * **Поддержка процессоров:** AMD Ryzen серии 7000 (Raphael). * **Память:** 4 слота DDR5, поддержка до 128 ГБ памяти. * **Слоты расширения:** 2 слота PCIe 5.0 x16, 1 слот PCIe 3.0 x4. * **Хранилище:** 3 разъёма M.2, 6 портов SATA. * **Сетевой интерфейс:** Realtek 2.5GbE LAN. * **Аудио:** Realtek HD Audio. * **Разъёмы на задней панели:** USB 3.2 Gen2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, RJ-45, аудиоразъём. * **Охлаждение:** радиатор VRM, M.2 радиаторы. * **Подсветка:** RGB Fusion 2.0. Эта материнская плата имеет множество функций и возможностей, которые делают её отличным выбором для создания мощной и надёжной системы. Она поддерживает новейшие технологии и стандарты, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в различных задачах.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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