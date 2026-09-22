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Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus Prime X870-P AM5

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Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 1
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 2
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 3
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 4
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 5
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 6
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 7
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 8
Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 1
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 2
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 3
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 4
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 5
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 6
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 7
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 8
  • Материнская плата Asus Prime X870-P AM5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718684
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xUSB 4, USB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, 3xAudio jacks, COM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.95

Описание товара Материнская плата Asus Prime X870-P AM5

Материнская плата Asus формата ATX — оптимальное решение для мощных игровых и рабочих станций. Она поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с впечатляющей частотой до 8000 МГц: мгновенный отклик и запас на любые сложные задачи. Четыре слота расширяют возможности апгрейда, а современный чипсет AMD X870 и сокет AM5 подходят для последних процессоров. Версия PCI Express 5.0 открывает доступ к молниеносным видеокартам и накопителям. Звуковая схема 7.1 позволяет создать объемное аудио прямо на компьютере — для максимального погружения в игры и фильмы. Высота 30,5 см и ширина 24,4 см делают плату совместимой с любыми стандартными корпусами форм-фактора ATX.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Prime X870-P AM5




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2xUSB 4, USB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, 3xAudio jacks, COM
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата ATX — оптимальное решение для мощных игровых и рабочих станций. Она поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с впечатляющей частотой до 8000 МГц: мгновенный отклик и запас на любые сложные задачи. Четыре слота расширяют возможности апгрейда, а современный чипсет AMD X870 и сокет AM5 подходят для последних процессоров. Версия PCI Express 5.0 открывает доступ к молниеносным видеокартам и накопителям. Звуковая схема 7.1 позволяет создать объемное аудио прямо на компьютере — для максимального погружения в игры и фильмы. Высота 30,5 см и ширина 24,4 см делают плату совместимой с любыми стандартными корпусами форм-фактора ATX.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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