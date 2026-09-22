Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI создана для геймеров и энтузиастов, которые планируют сборку производительного, но при этом компактного ПК. Она идеально подходит для построения мощных игровых систем в стильных Micro-ATX корпусах, нацеленных на современные игры с высоким FPS, стриминг и создание контента. Эта плата станет отличной основой для сборок на базе новейших процессоров Intel, обеспечивая баланс между передовыми возможностями, надежностью и разумной ценой без переплаты за функции экстремального разгона, характерные для флагманских Z-чипсетов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет Intel B850, установленный в паре с процессорным сокетом новейшего поколения. Данная связка обеспечивает поддержку самых актуальных технологий и высокую производительность для современных процессоров Intel Core. Форм-фактор Micro-ATX (mATX) является ключевой особенностью этой модели, позволяя разместить систему в более компактных корпусах по сравнению со стандартными ATX-решениями. Это идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и экономию места на рабочем столе, но не готов жертвовать производительностью и возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что гарантирует высокую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями XMP для легкой настройки производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Расширить возможности системы позволяют дополнительные слоты PCIe, а для сверхбыстрых накопителей имеются несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe, один из которых работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI обладает мощной многофазной системой питания процессора (VRM), построенной на качественных компонентах, включая силовые каскады DrMOS и долговечные дроссели. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, обеспечивая стабильную работу даже при установке производительных процессоров с высоким энергопотреблением. Для подключения дополнительного питания CPU используются надежные разъёмы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности и стабильность напряжения под длительными нагрузками, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C для быстрого обмена данными. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для стабильного проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 для высокоскоростной беспроводной связи. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek с технологией SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка экосистемы Asus Aura Sync, позволяющая синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая данную плату, важно помнить, что её форм-фактор Micro-ATX предполагает совместимость с соответствующими корпусами, хотя она без проблем установится и в более крупные ATX-корпуса. Мощная система питания требует качественного блока питания с необходимыми коннекторами (8+4 pin для CPU). Хоть плата и не предназначена для экстремального оверклокинга, её VRM с запасом справится с производительными процессорами в штатном режиме и с умеренным разгоном. Для обеспечения полной совместимости с новейшими процессорами и модулями памяти после сборки рекомендуется проверить и при необходимости обновить BIOS до последней версии.