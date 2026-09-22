Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 12
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716659
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 20 Гб/с, 2xUSB Type-A 10 Гб/с, 1xUSB Type-C 10 Гб/с, 4xUSB Type-A 5 Гб/с, 2xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 1xIntel 2.5Gb, 2xAudio jacks
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.98

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI создана для геймеров и энтузиастов, которые планируют сборку производительного, но при этом компактного ПК. Она идеально подходит для построения мощных игровых систем в стильных Micro-ATX корпусах, нацеленных на современные игры с высоким FPS, стриминг и создание контента. Эта плата станет отличной основой для сборок на базе новейших процессоров Intel, обеспечивая баланс между передовыми возможностями, надежностью и разумной ценой без переплаты за функции экстремального разгона, характерные для флагманских Z-чипсетов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет Intel B850, установленный в паре с процессорным сокетом новейшего поколения. Данная связка обеспечивает поддержку самых актуальных технологий и высокую производительность для современных процессоров Intel Core. Форм-фактор Micro-ATX (mATX) является ключевой особенностью этой модели, позволяя разместить систему в более компактных корпусах по сравнению со стандартными ATX-решениями. Это идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и экономию места на рабочем столе, но не готов жертвовать производительностью и возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что гарантирует высокую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями XMP для легкой настройки производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Расширить возможности системы позволяют дополнительные слоты PCIe, а для сверхбыстрых накопителей имеются несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe, один из которых работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI обладает мощной многофазной системой питания процессора (VRM), построенной на качественных компонентах, включая силовые каскады DrMOS и долговечные дроссели. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, обеспечивая стабильную работу даже при установке производительных процессоров с высоким энергопотреблением. Для подключения дополнительного питания CPU используются надежные разъёмы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности и стабильность напряжения под длительными нагрузками, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C для быстрого обмена данными. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для стабильного проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 для высокоскоростной беспроводной связи. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek с технологией SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка экосистемы Asus Aura Sync, позволяющая синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая данную плату, важно помнить, что её форм-фактор Micro-ATX предполагает совместимость с соответствующими корпусами, хотя она без проблем установится и в более крупные ATX-корпуса. Мощная система питания требует качественного блока питания с необходимыми коннекторами (8+4 pin для CPU). Хоть плата и не предназначена для экстремального оверклокинга, её VRM с запасом справится с производительными процессорами в штатном режиме и с умеренным разгоном. Для обеспечения полной совместимости с новейшими процессорами и модулями памяти после сборки рекомендуется проверить и при необходимости обновить BIOS до последней версии.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 20 Гб/с, 2xUSB Type-A 10 Гб/с, 1xUSB Type-C 10 Гб/с, 4xUSB Type-A 5 Гб/с, 2xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 1xIntel 2.5Gb, 2xAudio jacks
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI создана для геймеров и энтузиастов, которые планируют сборку производительного, но при этом компактного ПК. Она идеально подходит для построения мощных игровых систем в стильных Micro-ATX корпусах, нацеленных на современные игры с высоким FPS, стриминг и создание контента. Эта плата станет отличной основой для сборок на базе новейших процессоров Intel, обеспечивая баланс между передовыми возможностями, надежностью и разумной ценой без переплаты за функции экстремального разгона, характерные для флагманских Z-чипсетов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит современный чипсет Intel B850, установленный в паре с процессорным сокетом новейшего поколения. Данная связка обеспечивает поддержку самых актуальных технологий и высокую производительность для современных процессоров Intel Core. Форм-фактор Micro-ATX (mATX) является ключевой особенностью этой модели, позволяя разместить систему в более компактных корпусах по сравнению со стандартными ATX-решениями. Это идеальный выбор для тех, кто ценит эстетику и экономию места на рабочем столе, но не готов жертвовать производительностью и возможностями расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что гарантирует высокую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Поддерживаются модули с высокими частотами и профилями XMP для легкой настройки производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Расширить возможности системы позволяют дополнительные слоты PCIe, а для сверхбыстрых накопителей имеются несколько слотов M.2 с поддержкой NVMe, один из которых работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI обладает мощной многофазной системой питания процессора (VRM), построенной на качественных компонентах, включая силовые каскады DrMOS и долговечные дроссели. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, обеспечивая стабильную работу даже при установке производительных процессоров с высоким энергопотреблением. Для подключения дополнительного питания CPU используются надежные разъёмы 8+4 pin, что гарантирует достаточный запас мощности и стабильность напряжения под длительными нагрузками, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и Type-C для быстрого обмена данными. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для стабильного проводного подключения и встроенный модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 для высокоскоростной беспроводной связи. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek с технологией SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка экосистемы Asus Aura Sync, позволяющая синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая данную плату, важно помнить, что её форм-фактор Micro-ATX предполагает совместимость с соответствующими корпусами, хотя она без проблем установится и в более крупные ATX-корпуса. Мощная система питания требует качественного блока питания с необходимыми коннекторами (8+4 pin для CPU). Хоть плата и не предназначена для экстремального оверклокинга, её VRM с запасом справится с производительными процессорами в штатном режиме и с умеренным разгоном. Для обеспечения полной совместимости с новейшими процессорами и модулями памяти после сборки рекомендуется проверить и при необходимости обновить BIOS до последней версии.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus ROG STRIX B850-G GAMING WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...