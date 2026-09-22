Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI
Благодаря Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и подсветке Aura Sync, ROG Strix B860-G предлагает молниеносную передачу данных, выдающиеся возможности подключения и гибкую эстетику, которая адаптируется к смелым или тонким предпочтениям. Разработанный для удовлетворения потребностей элитных игр и передовых приложений AI PC, он обеспечивает производительность и скорость, которые вам нужны. В материнской плате ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI применяется DDR5 память. Улучшенная маршрутизация сигнала может вывести комплекты энтузиастского уровня далеко за пределы порога в 9 ГТ/с на Strix B860-G. UEFI-БИОС Интерфейс UEFI предоставляет простые в использовании параметры настройки для новичков в ПК и расширенные функции для опытных пользователей. НЕОСПОРИМО РОГ СТРИКС ROG Strix B860-G может похвастаться гладкой белой отделкой, предлагая современный и стильный вид, который легко интегрируется в широкий спектр сборок. Металлические радиаторы усиливают его чистую эстетику, в то время как сдержанная подсветка Aura Sync на кожухе ввода/вывода позволяет вам настраивать атмосферу, независимо от того, предпочитаете ли вы сдержанный минималистский стиль или смелый динамичный дисплей. ЗАТМИТЬ КОНКУРЕНТОВ Материнские платы ROG Strix оснащены технологией ASUS Aura, которая обеспечивает полное управление подсветкой и множество предустановок как для встроенных светодиодов RGB, так и для сторонних аксессуаров. Эффекты можно легко синхронизировать между совместимыми видеокартами ROG, мониторами, клавиатурами и мышами, чтобы придать вашей установке единый вид.
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