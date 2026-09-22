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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI

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Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B860
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716661
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Thunderbolt 4 Type C; USB 3.2 Gen 2x2 Type C; USB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 4xUSB 3.2 Gen 1; 6xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.22

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI

Благодаря Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и подсветке Aura Sync, ROG Strix B860-G предлагает молниеносную передачу данных, выдающиеся возможности подключения и гибкую эстетику, которая адаптируется к смелым или тонким предпочтениям. Разработанный для удовлетворения потребностей элитных игр и передовых приложений AI PC, он обеспечивает производительность и скорость, которые вам нужны. В материнской плате ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI применяется DDR5 память. Улучшенная маршрутизация сигнала может вывести комплекты энтузиастского уровня далеко за пределы порога в 9 ГТ/с на Strix B860-G. UEFI-БИОС Интерфейс UEFI предоставляет простые в использовании параметры настройки для новичков в ПК и расширенные функции для опытных пользователей. НЕОСПОРИМО РОГ СТРИКС ROG Strix B860-G может похвастаться гладкой белой отделкой, предлагая современный и стильный вид, который легко интегрируется в широкий спектр сборок. Металлические радиаторы усиливают его чистую эстетику, в то время как сдержанная подсветка Aura Sync на кожухе ввода/вывода позволяет вам настраивать атмосферу, независимо от того, предпочитаете ли вы сдержанный минималистский стиль или смелый динамичный дисплей. ЗАТМИТЬ КОНКУРЕНТОВ Материнские платы ROG Strix оснащены технологией ASUS Aura, которая обеспечивает полное управление подсветкой и множество предустановок как для встроенных светодиодов RGB, так и для сторонних аксессуаров. Эффекты можно легко синхронизировать между совместимыми видеокартами ROG, мониторами, клавиатурами и мышами, чтобы придать вашей установке единый вид.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B860-G GAMING WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Thunderbolt 4 Type C; USB 3.2 Gen 2x2 Type C; USB 3.2 Gen 2; USB 3.2 Gen 2 Type C; 4xUSB 3.2 Gen 1; 6xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря Thunderbolt 4, PCIe 5.0 и подсветке Aura Sync, ROG Strix B860-G предлагает молниеносную передачу данных, выдающиеся возможности подключения и гибкую эстетику, которая адаптируется к смелым или тонким предпочтениям. Разработанный для удовлетворения потребностей элитных игр и передовых приложений AI PC, он обеспечивает производительность и скорость, которые вам нужны. В материнской плате ASUS ROG STRIX B860-G GAMING WIFI применяется DDR5 память. Улучшенная маршрутизация сигнала может вывести комплекты энтузиастского уровня далеко за пределы порога в 9 ГТ/с на Strix B860-G. UEFI-БИОС Интерфейс UEFI предоставляет простые в использовании параметры настройки для новичков в ПК и расширенные функции для опытных пользователей. НЕОСПОРИМО РОГ СТРИКС ROG Strix B860-G может похвастаться гладкой белой отделкой, предлагая современный и стильный вид, который легко интегрируется в широкий спектр сборок. Металлические радиаторы усиливают его чистую эстетику, в то время как сдержанная подсветка Aura Sync на кожухе ввода/вывода позволяет вам настраивать атмосферу, независимо от того, предпочитаете ли вы сдержанный минималистский стиль или смелый динамичный дисплей. ЗАТМИТЬ КОНКУРЕНТОВ Материнские платы ROG Strix оснащены технологией ASUS Aura, которая обеспечивает полное управление подсветкой и множество предустановок как для встроенных светодиодов RGB, так и для сторонних аксессуаров. Эффекты можно легко синхронизировать между совместимыми видеокартами ROG, мониторами, клавиатурами и мышами, чтобы придать вашей установке единый вид.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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