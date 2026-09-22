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Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE

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Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716742
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
2.04

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE

Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel Z890 — это мощное и современное решение для создания производительной системы. Она выполнена в компактном форм-факторе mATX с размерами 24,4 x 24,4 см, что делает её идеальной для сборок средней величины, экономящих место без ущерба для функциональности. Плата поддерживает установку процессоров с сокетом LGA 1851 и оснащена новейшей памятью типа DDR5, что обеспечивает невероятную производительность и скорость. Четыре слота памяти позволяют установить до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой до 9200 МГц, обеспечивая исключительную пропускную способность для требовательных задач и приложений. Благодаря трем слотам M.2, плата предлагает широкие возможности по расширению скоростью накопителей, обеспечивая быструю загрузку и передачу данных. Хотя поддержки технологий SLI и CrossFire нет, это не умаляет её достоинств для стандартного использования высококлассных графических карт на PCI Express 5.0. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение, а звуковая схема 7.1 создаёт впечатляющий многоканальный звук для полного погружения в мультимедийные развлечения. Все эти функции делают материнскую плату Gigabyte отличным выбором для создания мощной и надежной системы с акцентом на производительность.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel Z890 — это мощное и современное решение для создания производительной системы. Она выполнена в компактном форм-факторе mATX с размерами 24,4 x 24,4 см, что делает её идеальной для сборок средней величины, экономящих место без ущерба для функциональности. Плата поддерживает установку процессоров с сокетом LGA 1851 и оснащена новейшей памятью типа DDR5, что обеспечивает невероятную производительность и скорость. Четыре слота памяти позволяют установить до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой до 9200 МГц, обеспечивая исключительную пропускную способность для требовательных задач и приложений. Благодаря трем слотам M.2, плата предлагает широкие возможности по расширению скоростью накопителей, обеспечивая быструю загрузку и передачу данных. Хотя поддержки технологий SLI и CrossFire нет, это не умаляет её достоинств для стандартного использования высококлассных графических карт на PCI Express 5.0. Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение, а звуковая схема 7.1 создаёт впечатляющий многоканальный звук для полного погружения в мультимедийные развлечения. Все эти функции делают материнскую плату Gigabyte отличным выбором для создания мощной и надежной системы с акцентом на производительность.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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