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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716742
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Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890M AORUS ELITE WIFI7 ICE
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel Z890 — это мощное и современное решение для создания производительной системы. Она выполнена в компактном форм-факторе mATX с размерами 24,4 x 24,4 см, что делает её идеальной для сборок средней величины, экономящих место без ущерба для функциональности.
Плата поддерживает установку процессоров с сокетом LGA 1851 и оснащена новейшей памятью типа DDR5, что обеспечивает невероятную производительность и скорость. Четыре слота памяти позволяют установить до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой до 9200 МГц, обеспечивая исключительную пропускную способность для требовательных задач и приложений.
Благодаря трем слотам M.2, плата предлагает широкие возможности по расширению скоростью накопителей, обеспечивая быструю загрузку и передачу данных. Хотя поддержки технологий SLI и CrossFire нет, это не умаляет её достоинств для стандартного использования высококлассных графических карт на PCI Express 5.0.
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение, а звуковая схема 7.1 создаёт впечатляющий многоканальный звук для полного погружения в мультимедийные развлечения. Все эти функции делают материнскую плату Gigabyte отличным выбором для создания мощной и надежной системы с акцентом на производительность.
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel Z890 — это мощное и современное решение для создания производительной системы. Она выполнена в компактном форм-факторе mATX с размерами 24,4 x 24,4 см, что делает её идеальной для сборок средней величины, экономящих место без ущерба для функциональности.
Плата поддерживает установку процессоров с сокетом LGA 1851 и оснащена новейшей памятью типа DDR5, что обеспечивает невероятную производительность и скорость. Четыре слота памяти позволяют установить до 256 ГБ оперативной памяти с максимальной частотой до 9200 МГц, обеспечивая исключительную пропускную способность для требовательных задач и приложений.
Благодаря трем слотам M.2, плата предлагает широкие возможности по расширению скоростью накопителей, обеспечивая быструю загрузку и передачу данных. Хотя поддержки технологий SLI и CrossFire нет, это не умаляет её достоинств для стандартного использования высококлассных графических карт на PCI Express 5.0.
Встроенный модуль Wi-Fi обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение, а звуковая схема 7.1 создаёт впечатляющий многоканальный звук для полного погружения в мультимедийные развлечения. Все эти функции делают материнскую плату Gigabyte отличным выбором для создания мощной и надежной системы с акцентом на производительность.
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