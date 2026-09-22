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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718753
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Описание товара Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI
PRO X870E-P WIFI отличается лаконичным дизайном и гармоничной серебристой цветовой гаммой, которая идеально сочетается как с белыми, так и с чёрными ПК. Плата оснащена множеством эксклюзивных функций MSI: полноценным Wi-Fi 7 с антенной EZ, 5G LAN, PCIe 5.0 M.2 с EZ M.2 Shield Frozr II и дополнительным модулем питания PCIe Power, совместимым с процессорами AMD Ryzen серии 9000.
Серия PRO предназначена для профессионалов из всех сфер деятельности. Эта линейка отличается впечатляющей производительностью и высоким качеством, обеспечивая пользователям непревзойденный опыт работы. Пользователи, которым важны производительность и эффективность, могут положиться на серию MSI PRO, которая поможет им справиться с многозадачностью и повысить эффективность.
Раскройте и поддерживайте максимальную производительность благодаря флагманской конструкции VRM с 14+2+1 цифровыми фазами питания. Благодаря двум разъёмам питания и системе Smart Power Stage на 60 А, PRO X870E-P WIFI готов к нагрузкам, создаваемым высокопроизводительными процессорами.
Премиальное сетевое решение MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей.
PRO X870E-P WIFI отличается лаконичным дизайном и гармоничной серебристой цветовой гаммой, которая идеально сочетается как с белыми, так и с чёрными ПК. Плата оснащена множеством эксклюзивных функций MSI: полноценным Wi-Fi 7 с антенной EZ, 5G LAN, PCIe 5.0 M.2 с EZ M.2 Shield Frozr II и дополнительным модулем питания PCIe Power, совместимым с процессорами AMD Ryzen серии 9000.
Серия PRO предназначена для профессионалов из всех сфер деятельности. Эта линейка отличается впечатляющей производительностью и высоким качеством, обеспечивая пользователям непревзойденный опыт работы. Пользователи, которым важны производительность и эффективность, могут положиться на серию MSI PRO, которая поможет им справиться с многозадачностью и повысить эффективность.
Раскройте и поддерживайте максимальную производительность благодаря флагманской конструкции VRM с 14+2+1 цифровыми фазами питания. Благодаря двум разъёмам питания и системе Smart Power Stage на 60 А, PRO X870E-P WIFI готов к нагрузкам, создаваемым высокопроизводительными процессорами.
Премиальное сетевое решение MSI обеспечивает невероятную скорость передачи данных для требовательных пользователей.
Материнская плата MSI PRO X870E-P WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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