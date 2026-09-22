Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B860-I GAMING WIFI

Материнская плата ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI представляет собой высококачественное и компактное решение для сборки мощных игровых систем. С форм-фактором Mini-ITX, она идеально подходит для создания малогабаритных ПК, обеспечивая при этом отличную производительность и функциональность, что делает её идеальным выбором для геймеров и энтузиастов, стремящихся к максимальной эффективности в ограниченном пространстве. ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI предлагает надежную систему охлаждения и высококачественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. Серия ROG известна своим акцентом на производительность и стильный дизайн, что делает эту материнскую плату отличным выбором для тех, кто хочет создать мощный и эстетически привлекательный ПК. ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI — это идеальный выбор для создания компактного, но мощного игрового компьютера, способного справиться с любыми задачами. Оперативная память Одной из ключевых особенностей данной модели является поддержка оперативной памяти DDR5, что позволяет устанавливать суммарно до 128 Гб в двух слотах. Это обеспечивает высокую скорость обработки данных и отличную производительность, что особенно важно для многозадачности, работы с ресурсоемкими приложениями и современных игр. Плата поддерживает различные конфигурации памяти, что позволяет пользователям оптимизировать свою систему под конкретные задачи, будь то видеомонтаж, 3D-моделирование или интенсивные игровые сессии. Процессор Сокет LGA1851 совместим с процессорами Intel Core Ultra нового поколения, что открывает доступ к самым современным вычислительным технологиям и архитектуре. Это позволяет пользователям использовать новейшие процессоры, обеспечивая отличную производительность в играх и при выполнении сложных задач. Сетевое подключение ASUS ROG STRIX B860-I GAMING WIFI также предлагает передовые сетевые возможности. Встроенный модуль Wi-Fi 7 обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное соединение, позволяя пользователям подключать различные устройства без лишних проводов. Порт 2.5Gb Ethernet обеспечивает высокоскоростное проводное подключение, что особенно важно для онлайн-игр и потоковой передачи данных, гарантируя минимальные задержки и стабильное соединение. Подключение периферийных устройств Плата оснащена множеством портов и разъемов, включая USB 3.2, что обеспечивает быструю передачу данных с внешними устройствами. Поддержка Bluetooth 5.4 позволяет легко подключать беспроводные аксессуары, такие как наушники и клавиатуры, что делает использование системы более удобным. Интуитивно понятный интерфейс BIOS и программное обеспечение ASUS ROG Armory Crate позволяют легко управлять настройками системы, включая мониторинг температуры и управление вентиляторами.