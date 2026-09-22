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Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW купить с доставкой в Москве
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Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW

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Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 1
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 2
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 3
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 4
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 5
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 6
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 7
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 4
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 5
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 6
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 7
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718608
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
вверху 140 мм или 3 x 120 мм; внизу 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х29
Вес, кг.
6.15

Описание товара Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW

Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
вверху 140 мм или 3 x 120 мм; внизу 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C
Развернуть
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-BKCWW
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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