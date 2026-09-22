Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial P310 4TB (CT4000P310SSD8)
SSD накопитель Crucial представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, разработанное с учетом современных требований пользователей. Эта модель объёмом 4096 Гб поддерживает форм-фактор M.2 2280, что делает её совместимой с широким спектром устройств. Накопитель создан с использованием интерфейса PCIe 4.0 x4, что обеспечивает впечатляющие скорости передачи данных — до 7100 МБайт/с при чтении и до 6000 МБайт/с при записи. Особенностью данного SSD является использование флэш-памяти типа TLC, которая балансирует между производительностью и долговечностью. Максимальный ресурс записи составляет 800 Тб, что делает этот накопитель отличным выбором для интенсивных рабочих нагрузок и профессиональных приложений. Несмотря на отсутствие DRAM буфера, эта модель обеспечивает стабильность и надежность в эксплуатации. Накопитель обладает выдающимся временем наработки на отказ, составляющим 1 500 000 часов, что свидетельствует о его прочности и долговечности. Производство осуществляется в Китае, что гарантирует доступность и конкурентоспособную цену, а бренд Crucial подтверждает высокое качество и доверие миллионов пользователей по всему миру.
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