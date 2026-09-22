Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black
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Характеристики
Описание товара Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black
Встречайте новую стандартную рабочую мышь, созданную для того, чтобы ваш рабочий день проходил комфортно и продуктивно. Logitech Signature M650 For Business в строгом графитовом цвете — это не просто аксессуар, а ваш надежный партнер, который понимает потребности современного делового человека. Каждая деталь этой мыши продумана для обеспечения бесшумной работы, превосходного удобства и надежности, которые так важны в динамичной офисной среде. С первого взгляда M650 привлекает своим сдержанным и эргономичным дизайном. Она создана специально для правой руки, чтобы обеспечить естественную и расслабленную позу кисти во время длительной работы. Мягкие, приятные на ощупь contours идеально повторяют форму вашей ладони, даря ощущение комфорта и поддержки. Боковые панели выполнены из специального мягкого материала, который обеспечивает надежный хват и предотвращает соскальзывание, даже если ваша рука устала. Графитовый цвет отлично сочетается с любой рабочей станцией, подчеркивая ваш профессиональный стиль. Но настоящая магия этой мыши раскрывается в ее бесшумной работе. Клавиши M650 нажаты практически беззвучно, что делает ее идеальным решением для открытых офисных пространств, библиотек или домашнего кабинета, где вы не хотите отвлекать коллег или домочадцев. Теперь вы можете полностью сосредоточиться на задачах, не беспокоясь о постороннем шуме. Плавное и точное колесико прокрутки также работает тихо и обеспечивает невероятную плавность при работе с длинными документами и веб-страницами. Гибкость подключения — ключевое преимущество этой модели. Мышь предлагает два современных способа связи: надежный Bluetooth и высокоскоростной радиоканал через USB-адаптер Logi Bolt, который уже входит в комплект. Это позволяет вам легко подключить мышь к двум разным компьютерам и переключаться между ними одним нажатием кнопки на нижней панели. Такая функция незаменима для тех, кто работает с несколькими устройствами одновременно. Вам больше не нужны лишние провода на столе — только чистая эффективность.
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Теги товара: С bluetooth
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Теги товара: С bluetooth
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