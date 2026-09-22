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Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black купить с доставкой в Москве
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Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black

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Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 1
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 2
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 3
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 4
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 5
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 6
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 7
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 1
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 2
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 3
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 4
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 5
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 6
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 7
  • Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718456
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108.2х61х38.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х5
Вес, г.
110

Описание товара Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black

Встречайте новую стандартную рабочую мышь, созданную для того, чтобы ваш рабочий день проходил комфортно и продуктивно. Logitech Signature M650 For Business в строгом графитовом цвете — это не просто аксессуар, а ваш надежный партнер, который понимает потребности современного делового человека. Каждая деталь этой мыши продумана для обеспечения бесшумной работы, превосходного удобства и надежности, которые так важны в динамичной офисной среде. С первого взгляда M650 привлекает своим сдержанным и эргономичным дизайном. Она создана специально для правой руки, чтобы обеспечить естественную и расслабленную позу кисти во время длительной работы. Мягкие, приятные на ощупь contours идеально повторяют форму вашей ладони, даря ощущение комфорта и поддержки. Боковые панели выполнены из специального мягкого материала, который обеспечивает надежный хват и предотвращает соскальзывание, даже если ваша рука устала. Графитовый цвет отлично сочетается с любой рабочей станцией, подчеркивая ваш профессиональный стиль. Но настоящая магия этой мыши раскрывается в ее бесшумной работе. Клавиши M650 нажаты практически беззвучно, что делает ее идеальным решением для открытых офисных пространств, библиотек или домашнего кабинета, где вы не хотите отвлекать коллег или домочадцев. Теперь вы можете полностью сосредоточиться на задачах, не беспокоясь о постороннем шуме. Плавное и точное колесико прокрутки также работает тихо и обеспечивает невероятную плавность при работе с длинными документами и веб-страницами. Гибкость подключения — ключевое преимущество этой модели. Мышь предлагает два современных способа связи: надежный Bluetooth и высокоскоростной радиоканал через USB-адаптер Logi Bolt, который уже входит в комплект. Это позволяет вам легко подключить мышь к двум разным компьютерам и переключаться между ними одним нажатием кнопки на нижней панели. Такая функция незаменима для тех, кто работает с несколькими устройствами одновременно. Вам больше не нужны лишние провода на столе — только чистая эффективность.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь беспроводная Logitech Signature M650 (910-006276) Black




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
4
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
108.2х61х38.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте новую стандартную рабочую мышь, созданную для того, чтобы ваш рабочий день проходил комфортно и продуктивно. Logitech Signature M650 For Business в строгом графитовом цвете — это не просто аксессуар, а ваш надежный партнер, который понимает потребности современного делового человека. Каждая деталь этой мыши продумана для обеспечения бесшумной работы, превосходного удобства и надежности, которые так важны в динамичной офисной среде. С первого взгляда M650 привлекает своим сдержанным и эргономичным дизайном. Она создана специально для правой руки, чтобы обеспечить естественную и расслабленную позу кисти во время длительной работы. Мягкие, приятные на ощупь contours идеально повторяют форму вашей ладони, даря ощущение комфорта и поддержки. Боковые панели выполнены из специального мягкого материала, который обеспечивает надежный хват и предотвращает соскальзывание, даже если ваша рука устала. Графитовый цвет отлично сочетается с любой рабочей станцией, подчеркивая ваш профессиональный стиль. Но настоящая магия этой мыши раскрывается в ее бесшумной работе. Клавиши M650 нажаты практически беззвучно, что делает ее идеальным решением для открытых офисных пространств, библиотек или домашнего кабинета, где вы не хотите отвлекать коллег или домочадцев. Теперь вы можете полностью сосредоточиться на задачах, не беспокоясь о постороннем шуме. Плавное и точное колесико прокрутки также работает тихо и обеспечивает невероятную плавность при работе с длинными документами и веб-страницами. Гибкость подключения — ключевое преимущество этой модели. Мышь предлагает два современных способа связи: надежный Bluetooth и высокоскоростной радиоканал через USB-адаптер Logi Bolt, который уже входит в комплект. Это позволяет вам легко подключить мышь к двум разным компьютерам и переключаться между ними одним нажатием кнопки на нижней панели. Такая функция незаменима для тех, кто работает с несколькими устройствами одновременно. Вам больше не нужны лишние провода на столе — только чистая эффективность.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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