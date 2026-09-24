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Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка

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Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 3
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 4
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 5
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 6
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 7
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 8
Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Пить Электричество
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 3
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 4
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 5
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 6
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 7
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 8
  • Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Пить Электричество
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Venerium rerum omnium, Пить электричество, U (напряжение не кончается), Афродита из пены и щелочи, Купорос-E, Будь навсегда, Разговор глухих, Uroboros, Чужие племена
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Пикник. Синяя Серия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venerium rerum omnium, Пить электричество, U (напряжение не кончается), Афродита из пены и щелочи, Купорос-E, Будь навсегда, Разговор глухих, Uroboros, Чужие племена



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Пить Электричество
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Venerium rerum omnium, Пить электричество, U (напряжение не кончается), Афродита из пены и щелочи, Купорос-E, Будь навсегда, Разговор глухих, Uroboros, Чужие племена
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Пикник. Синяя Серия
Страна производитель
Россия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Venerium rerum omnium, Пить электричество, U (напряжение не кончается), Афродита из пены и щелочи, Купорос-E, Будь навсегда, Разговор глухих, Uroboros, Чужие племена


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Пить Электричество (Gold Vinyl) (4640004136112) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2700 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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