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Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка

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Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото 1
Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото 2
Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вампирские Песни
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото 1
  • Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото 2
  • Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718413
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вампирские Песни
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Лишь влюблённому вампиру, Истерика, Жертвоприношение, Искры около рта, Раз, два..., Кровь, остынь (Фараон), Сон тревог, Вертолёт (I и II ч.), Белый хаос
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Пикник. Желтая Серия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.



Теги товара: Пикник, Цветной винил

Отзывы о товаре Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004136594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Пикник
Альбом (сингл)
Вампирские Песни
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Лишь влюблённому вампиру, Истерика, Жертвоприношение, Искры около рта, Раз, два..., Кровь, остынь (Фараон), Сон тревог, Вертолёт (I и II ч.), Белый хаос
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Пикник. Желтая Серия
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, основанная в Ленинграде в 1978 году. Отправной точкой нынешнего «Пикника» сами участники группы считают приход в группу Эдмунда Шклярского в 1981 году, либо год записи первого альбома - 1982 год.


Теги товара: Пикник, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пикник - Вампирские Песни (Gold Vinyl) (4640004136594) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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