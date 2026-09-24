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Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка

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Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото 1
Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото 2
Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Титаник
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото 1
  • Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото 2
  • Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718404
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Титаник
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Тутанхамон, Титаник, Утро Полины, Негодяй И Ангел, К Элоизе, Воздух, Колеса Любви, 20 000, Зверь
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка

«Титаник» — восьмой студийный альбом российской рок-группы Nautilus Pompilius. Записан на Студия НП в Екатеринбурге в период с 15 ноября 1993 года — 18 февраля 1994 года.

Отзывы о товаре Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1994
Исполнитель
Наутилус Помпилиус
Альбом (сингл)
Титаник
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Тутанхамон, Титаник, Утро Полины, Негодяй И Ангел, К Элоизе, Воздух, Колеса Любви, 20 000, Зверь
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Титаник» — восьмой студийный альбом российской рок-группы Nautilus Pompilius. Записан на Студия НП в Екатеринбурге в период с 15 ноября 1993 года — 18 февраля 1994 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наутилус Помпилиус - Титаник (White Vinyl) (4680068803520) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2700 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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