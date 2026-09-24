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Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка

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Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - фото 1
Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - фото 2
Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Кёльне
Жанр
Авторская песня
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - фото 1
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - фото 2
  • Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Кёльне
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам, Дайте собакам мяса, Зарисовка из детства, Баллада о детстве, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу, Какой-то вояка заехал в Монако..., Передо мной любой факир - ну просто карлик..., Бег иноходца, Антиалкогольная, Что же ты, зараза, бровь себе подбрила..., Городской романс, Я любил и женщин, и проказы..., Смотрины, Про Д
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка

Концерт в Кельне для работников советского посольства (5.04.1979).



Теги товара: Эстрада

Отзывы о товаре Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004134521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Владимир Высоцкий
Альбом (сингл)
Концерт В Кёльне
Жанр
Авторская песня
Трек-лист
Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам, Дайте собакам мяса, Зарисовка из детства, Баллада о детстве, Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука, Зарисовка о Ленинграде, Письмо к другу, Какой-то вояка заехал в Монако..., Передо мной любой факир - ну просто карлик..., Бег иноходца, Антиалкогольная, Что же ты, зараза, бровь себе подбрила..., Городской романс, Я любил и женщин, и проказы..., Смотрины, Про Д
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Концерт в Кельне для работников советского посольства (5.04.1979).


Теги товара: Эстрада
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Владимир Высоцкий - Концерт В Кёльне (4640004134521) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2700 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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