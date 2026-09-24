Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Будь Со Мной
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб.
В наличии
Код товара: 718304
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107936598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Будь Со Мной
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Будь Со Мной, Неудачное Путешествие, Розы, В Чём Дело?, Чудесная Страна, Зачем Родился Ты?, Как Быть?, Моя Молодость
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка
«Браво» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другим. В разное время авторами текстов группы значились Александр Олейник, Карен Кавалерян, Глеб Ильюша (группа «Гитары Stereo»), Вадим Степанцов (группа «Бахыт-компот»), Дмитрий «Сид» Спирин (группа «Тараканы!»), Валерий Жуков (группа «Жуки»), Анжей Захарищев фон Брауш (группа «Оберманекен»), Олег Чилап (группа «Оптимальный вариант») и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107936598]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Будь Со Мной
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Будь Со Мной, Неудачное Путешествие, Розы, В Чём Дело?, Чудесная Страна, Зачем Родился Ты?, Как Быть?, Моя Молодость
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
«Браво» — советская и российская рок-группа, образованная в 1983 году в Москве. Руководитель группы, гитарист и автор исполняемых группой песен — Евгений Хавтан. Группа записала множество альбомов, первый из которых увидел свет в 1983 году. Стиль группы тяготеет к рок-н-роллу, биту и рокабилли 50-60-х, с элементами джаза, сёрф-рока, ска, свингa, новой волны и другим. В разное время авторами текстов группы значились Александр Олейник, Карен Кавалерян, Глеб Ильюша (группа «Гитары Stereo»), Вадим Степанцов (группа «Бахыт-компот»), Дмитрий «Сид» Спирин (группа «Тараканы!»), Валерий Жуков (группа «Жуки»), Анжей Захарищев фон Брауш (группа «Оберманекен»), Олег Чилап (группа «Оптимальный вариант») и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Браво - Будь Со Мной (4620107936598) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4090 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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