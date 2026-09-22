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Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка

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Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 1
Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 2
Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 3
Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 4
Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Devon Allman
Альбом (сингл)
Blues Summit
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 1
  • Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 2
  • Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 3
  • Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 4
  • Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718083
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Характеристики

Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347211419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Devon Allman
Альбом (сингл)
Blues Summit
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Runners In The Night feat. Christone “Kingfish” Ingram, Blues Is A Feelin’, Peace To The World feat. Robert Randolph, Real Love, After You, Gettin’ Greasy With It, Wang Dang Doodle, Hands And Knees, Little Wing, Midnight Lake Erie
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Ruf Edition
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка

Блюзовый альбом от нового поколения Allmans на виниловой пластинке! В ролях: Кристоун «Кингфиш» Ингрэм, Роберт Рэндольф, Джимми Холл, Ларри МакКрей, Сьерра Грин и другие! Девон Оллман и Ruf Records с радостью объявляют о совместном выпуске нового звездного альбома под названием Блюз Саммит. В альбоме приняли участие такие звезды, как Кристоун «Кингфиш» Ингрэм, Роберт Рэндольф, Джимми Холл, Ларри МакКрей, Сьерра Грин и другие. Как следующее поколение музыки Allman, Девон продолжает вдохновлять и очаровывать публику своей искусной игрой на гитаре и убедительным написанием песен. Его художественный вклад является доказательством его влияния на блюз-рок как на глубоко личный и общепризнанный жанр. Своими выступлениями и записями Девон гарантирует, что музыка, которая всегда была так важна для его семьи, продолжает процветать и вдохновлять новую аудиторию. Девон Оллман Блюз Саммит это мощное собрание легенд блюза, которое обещает зажечь слушателей! Devon Allman‘s new project The Devon Allman Blues Summit, is a powerhouse gathering of blues legends that promises to electrify the stage. Once again, it’s a decidedly collaborative effort that sees Allman’s core band augmented by big-time players like Christone “Kingfish” Ingram, Larry McCray, Sierra Green, Jimmy Hall and Robert Randolph. Yet this time around, Allman displays an uncanny willingness to share the spotlight. He does more than feature his guests on this session. On roughly half of the album’s ten tracks, he lets them take center stage. And since most of his guests are big-time blues players, we wind up with one of the bluesiest albums of Allman’s career. As the title says: it’s a Blues Summit.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347211419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Devon Allman
Альбом (сингл)
Blues Summit
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Runners In The Night feat. Christone “Kingfish” Ingram, Blues Is A Feelin’, Peace To The World feat. Robert Randolph, Real Love, After You, Gettin’ Greasy With It, Wang Dang Doodle, Hands And Knees, Little Wing, Midnight Lake Erie
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinyl Ruf Edition
Страна производитель
США
Описание
Блюзовый альбом от нового поколения Allmans на виниловой пластинке! В ролях: Кристоун «Кингфиш» Ингрэм, Роберт Рэндольф, Джимми Холл, Ларри МакКрей, Сьерра Грин и другие! Девон Оллман и Ruf Records с радостью объявляют о совместном выпуске нового звездного альбома под названием Блюз Саммит. В альбоме приняли участие такие звезды, как Кристоун «Кингфиш» Ингрэм, Роберт Рэндольф, Джимми Холл, Ларри МакКрей, Сьерра Грин и другие. Как следующее поколение музыки Allman, Девон продолжает вдохновлять и очаровывать публику своей искусной игрой на гитаре и убедительным написанием песен. Его художественный вклад является доказательством его влияния на блюз-рок как на глубоко личный и общепризнанный жанр. Своими выступлениями и записями Девон гарантирует, что музыка, которая всегда была так важна для его семьи, продолжает процветать и вдохновлять новую аудиторию. Девон Оллман Блюз Саммит это мощное собрание легенд блюза, которое обещает зажечь слушателей! Devon Allman‘s new project The Devon Allman Blues Summit, is a powerhouse gathering of blues legends that promises to electrify the stage. Once again, it’s a decidedly collaborative effort that sees Allman’s core band augmented by big-time players like Christone “Kingfish” Ingram, Larry McCray, Sierra Green, Jimmy Hall and Robert Randolph. Yet this time around, Allman displays an uncanny willingness to share the spotlight. He does more than feature his guests on this session. On roughly half of the album’s ten tracks, he lets them take center stage. And since most of his guests are big-time blues players, we wind up with one of the bluesiest albums of Allman’s career. As the title says: it’s a Blues Summit.


Теги товара: Цветной винил
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Devon Allman - Blues Summit (0710347211419) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4730 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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